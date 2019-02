Východní Čechy - Deník přináší přehled víkendových akcí v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.

Ilustrační fotografie | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Svitavsko - Trstěnice oslaví tradiční dožínky

Trstěnice – V obci na Litomyšlsku se koná od 23. do 25. srpna Trstěnické divadelní léto. V pátek večer můžete vidět premiéru hry F. F. Šamberka Jedenácté přikázání v podání místního divadelního spolku Vojnarka. Ti, kdo by nestihli páteční premiéru, představení uvidí v sobotu v 15 nebo 20 hodin. Na neděli jsou připraveny Trstěnické dožínky. Krojovaný průvod vyjde ve 13 hodin od obecního úřadu a projde obcí až do přírodního areálu za základní školou. Tam se bude konat další program. Hlavním hostem dožínek je dechová hudba Tufaranka, dále zahraje Pohoranka ze Sebranic, vystoupí ženský taneční soubor z Trstěnice, mažoretky z Pardubic nebo taneční soubor České besedy Bystré. Pro děti bude připraven skákací hrad zdarma, projížďky na koních i povozech, a další atrakce. Organizátoři slibují bohaté občerstvení.

Svojanov – Hrad se navrátí o víkendu o několik století zpátky, kdy se v okolí potulovaly bandy vojáků a možná se také Švédové pokoušeli hrad dobýt. Koná se zde totiž tradiční letní akce – Třicetiletá válka na Svojanově. V sobotu i v neděli po celý den bude na hradě k vidění rozložený vojenský tábor z období války, na hlavním nádvoří bude probíhat výcvik mušketýrů, ukázky palných zbraní, práce kata a další. Vyvrcholení programu bude vždy v 11 a 15 hodin, kdy proběhne hromadná bitva o hrad. Program bude probíhat po oba víkendové dny od 10 do 18 hodin.

Polička – Celodenní zábavný program pro děti i dospěláky plný hravých úkolů, her a tvořivých dílen, kde nebude chybět loutkové divadlo a žonglérská show, se koná v sobotu v Poličce. Festival pro rodiny s dětmi Skřítkování se uskuteční od devíti do osmnácti hodin v Centru Bohuslava Martinů.

Orlickoústecko - Alternativní loutkové divadlo

Žamberk - Šestý ročník festivalu Ejhle, loutka 2013 začíná v pátek večerním představením a koncertem v bývalé textilní továrně Mosilana. Hlavní program je připraven na sobotu. Na festivalu, který získává na popularitě, se představí alternativní loutková divadla, například Divadlo Kaká nebo Kabaret Hašek.

Jablonné nad Orlicí - Na náměstí 5. května a u autobusového nádraží se od pátku do neděle koná Jablonská pouť. Připraveny jsou pouťové atrakce i stánkový prodej.

Brandýs nad Orlicí -Na tábořišti U Konťáku se v sobotu od 17.30 hodin uskuteční Rockování U Konťáku. Hrát budou skupiny Butterfly and Hurricanes, Street of Dreams a Těžká doba.

Chrudimsko - Slavit bude obec i hasičský sbor

Kočí - V sobotu slaví Kočí 750 let od svého založení a 120 let od založení sboru dobrovolných hasičů. Program je připraven od 10 hodin, kdy se koná slavnostní mše se svěcením hasičského praporu. O půl třetí odpoledne začíná hasičské a kulturní odpoledne. Chybět nebude prezentace hasičské techniky, soutěž družstev hasičů či loutkové představení. Ve 20 hodin vystoupí skupina Fešáci. Oslavy završí slavnostní ohňostroj.

Pardubicko - Pardubický festival vína už pošestnácté

Pardubice - Příznivci dobrého vína by si neměli o víkendu nechat ujít 16. ročník Pardubického festivalu vína na zámku. V pátek bude otevřeno od 12 do 20 hodin, pak bude následovat Pardubická vinařská noc na Pernštýnském náměstí. V sobotu program začíná v 10 hodin a potrvá do 18. hodiny. Kromě degustace vína se mohou návštěvníci těšit na výstavu či veletrh vín.

Královéhradecko - Chystá se Zámecká pouť Setkání s foklorem

Hrádek u Nechanic - Víkend bude na zdejším zámku patřit nejen prohlídkám za doprovodu hraběcí rodiny, služebnictva a dalších historických postav i postaviček. Hlavní část programu je soustředěna na sobotu, který začne v 9 hodin mší svatou v zámecké kapli. Na nádvoří zámku se pak od 15 do 17 hodin uskuteční mezinárodní přehlídka folklorních souborů pod názvem Setkání s folklorem. Večerní program začne v 19 hodin představením Divadelního spolku Jirásek z Nového Bydžova, který uvede komedii Tři v tom. A večer vyvrcholí ohňostrojem a nočními prohlídkami zámku. Přes den v sobotu a v neděli jsou připravena vystoupení šermířské skupiny Abbaca z Hradce Králové, své umění předvedou i sokolníci.

Hradec Králové - V sobotu od 10 do 18 hodin ožije centrum Hradce Králové ruchem tvorby hrnčířských dílen, sklářských a keramických ateliérů. Na Tylově nábřeží se uskuteční 8. ročník svátku keramiky a skla. I tentokrát budou moci návštěvníci prohlížet a nakupovat výrobky sklářských a hrnčířských mistrů z celé země a současně obdivovat předvádění tradičních řemeslných technik. Vše se uskuteční za doprovodu hudby. V dopoledních hodinách zahraje Dechový orchestr města Hradec Králové, po poledni se představí formace Nadoraz a On Line Session, v závěru akce pak zahraje Art Jazz Band.

Hradec Králové - Integrační centrum pro cizince pořádá v sobotu mezinárodní turnaj v nohejbale ve Sportovním areálu Bavlna Hradec Králové, a to od 10 do 18 hodin. V nohejbale se utkají týmy cizinců z Peru, Ruska, Ukrajiny, Afghánistánu, Egypta, Vietnamu, Nizozemska a Velké Británie. Za Českou republiku budou o vítězný pohár bojovat týmy hudební kapely Memphis a tým Diecézní charity Hradec Králové. Připraven je bohatý doprovodný program.

Trutnovsko - Přehlídka barokního umění

Kuks - Už od středy probíhá na řadě míst obce a v jejím okolí festival barokního umění Teatrum Kuks. Pátek je věnován baroknímu lidovému obyčeji Stínání kohouta. Od 20 hodin je připravena hra na pozdně barokní téma Everyman čili Kdokoliv.V sobotu vystoupí aztécký šaman s obřadným tancem za vodu. Od 20.30 hodin potom diváci uvidí svéráznou barokní úpravu klasického dramatu Romeo a Julie. Neděli uzavře koncert Missa Absque Nomine. Každý den je připraveno několik dalších představení, část zdarma.

Žireč u Dvora Králové - Okresní výstava králíků, drůbeže hrabavé i vodní, holubů a krasného ptactva se koná tuto sobotu od 8 do 17 hodin v zámeckém parku. Bude rozšířena o expozice morčat a speciální expozici plymutek. Výstava je spojená s ukázkami chovu koz a ovcí, prodejní expozicí kaktusů a sukulentů. Můžete zde nakoupit chovná zvířata, kuřice, chovatelské a zahrádkářské potřeby a přebytky. Králičí hop neboli parkur začíná v 9 hodin.

Dvůr Králové - Letní svobodomyslná akce pro děti i dospělé je kreativní cirkus La Bosorka. Jedná se o bubenický a žonglérský workshop, výtvarnou dílnu a zábavné hry pro děti i dospělé. Akce se koná v Schulzových sadech v sobotu od 13 do 19 hodin.

Rychnovsko - Sraz historických vozů koncernu IFA

Potštejn - Historická vozidla z produkce automobilek na území bývalé NDR se tady sjedou při srazu vozů koncernu IFA v sobotu. Wartburgy, barkasy, trabanty a další pojedou do centra Potštejna v 10.30 hodin, aby se vyrovnaly na Bělisku. Pro letošek jako hosté dorazí například kolegové s vozy značky Volkswagen.

Jičínsko - Sobotecký jarmark nejen pro Sobotkovy

Sobotka - V pětadvacetileté historii Soboteckého jarmarku a festivalu řemesel se konala tři setkání Sobotkových tedy lidí s příjmením Sobotka nebo Sobotková. To letošní, opět po pětileté pauze, se uskuteční tuto sobotu. Tématem jarmarku je disko 80. let, v jehož éře vznikly první ročníky jarmarku. Atmosféru céček navodí Sagvan Tofi a další známí zpěváci

Náchodsko - Muž roku České republiky

Náchod - V pátek od 20 hodin se v náchodském Beránku uskuteční finále soutěže Muž roku České republiky. Uchazeči o titul se utkají v několika disciplínách, chybět nebude ani promenáda v plavkách. V programu vystoupí řada známých zpěváků. Finálového večera se zúčastní zástupkyně anglické panovnice Mary Reynolds, která bude jednou z porotkyň.