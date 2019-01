Východní Čechy - Deník přináší přehled víkendových akcí v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.

Svitavsko - Fotografie budou všude - i na arkádách

Moravská Třebová – V sobotu se ve městě koná Fotofestival Moravská Třebová. Na programu jsou workshopy, přednášky, přednášejícími jsou Robert Vano, Markéta Luskačová a Evžen Sobek. Zajímavý bude Salon na šňůrách, otevřená fotosoutěž pro návštěvníky festivalu. Zájemci mohou instalovat fotografie od 8.30 do 10 hodin na arkádách zámku.

Svitavy - Čtrnáctý ročník mezinárodního turnaje mužů a žen v malé kopané QantoCup se uskuteční na dvou svitavských stadionech a fotbalovém hřišti ve Vendolí. Lidé si užijí také při doprovodném programu. Na pátek večer je připravena v Lánské zahradě předturnajová diskotéka, na sobotní podvečer soutěže. O půl deváté večer vystoupí skupina Lunetic, pak následuje diskotéka a laser show s Pájou Cejnarem.

Svitavy – Šestý večer orientálních tanců je naplánován na sobotní večer ve svitavské Fabrice. Účinkují taneční skupiny Nadira, Minet, Gamilla, Sefa, sólisté a jejich hosté. Hostem je i několikanásobná mistryně České republiky tanečnice Daila.

Chrudimsko - Pohádkový les najdete na Žumberku

Žumberk - Nenechte si v sobotu ujít Pohádkový les na hradě a v podhradí Žumberka. Slétnou se sem opět čarodějnice ze širokého okolí, potkáte tu loupežníky, chybět nebudou Králíci z klobouku, Rumcajsova rodinka, ale také Krteček a spousta dalších pohádkových bytostí. Pro děti jsou připraveny sladké odměny, na putování z pohádky do pohádky zve malé i velké Klub žen na Žumberku. Začátek je v 13.30 hodin na místním hřišti.

Hošťalovice - Obec Hošťalovice zve děti na 6. ročník Dětského desetiboje. Akce se uskuteční v sobotu od 14 hodin ve Sportovním areálu Hošťalovice. Kromě absolvování předepsaných disciplín čeká na děti rovněž oblíbené Desetibojové malování a přestávka mezi první a druhou částí závodu bude zpestřena ukázkou zásahu dobrovolných hasičů při dopravní nehodě. Dojde i na volnou zábavu s posezením a hudbou.

Orlickoústecko - Do tropů na lyžích a v kulichu

Verměřovice - Na Poříčí se v sobotu od 15 hodin bude konat velmi netradiční závod. Ačkoliv je horké léto a rtuť teploměru by mohla překonat třicítku, závodníci nastoupí na start v plné lyžařské výzbroji. Jubilejní 10. ročník Lyžení nabídne tři soutěžní kategorie: pro děti do 15 let, ženy a muže. Po skončení závodu bude připraven zábavný program s živou hudbou.

Pardubicko - Zelený trh nabídne zdravé potraviny

Pardubice - Na Pernštýnském náměstí se budou v pátek a v sobotu vždy od 8 do 15 hodin konat první Zelené trhy. Na své si přijdou hlavně milovníci bioproduktů, které zde budou představeny. Kromě samotné prezentace a prodeje bioproduktů se trhy zaměří také na vzdělávání. Na místě se uskuteční přednášky nebo se budou promítat filmové portréty farmářů.

Královéhradecko - Na Chlumu se znovu rozhoří krvavá bitva

Královéhradecko - Pod taktovkou Gardy města Hradce Králové se uskuteční v pátek 29. a v sobotu 30. června vzpomínkové akce ke 146. výročí bitvy u Hradce Králové roku 1866. V pátek se začíná devátou hodinou pochodem historických vojenských jednotek na trase Cerekvice n. B. Želkovice Cechovnice Hořiněves. V Hořiněvsi se uskuteční od 14 hodin první ukázka bitvy. Hradecké Masarykovo náměstí se odpoledne vrátí také do historie při „Dostaveníčku s rokem 1866". Sobota bude patřit bojišti. Ve 14 hodin se zájemci na Chlumu vrátí do bitevní vřavy roku 1866 scénou „Porážka zbrojmistra Benedeka".

Hradec Králové - Tylovo nábřeží od Pražského mostu po Hučák oživí v sobotu od 10 do 18 hodin řemeslníci. Bude jich tu na šedesát, mezi nimi kováři, hrnčíři, řezbáři, sklářka či košíkář. Na Nábřeží řemeslníků předvedou svůj um a nabídnou originální zboží. Program doplní hudba a zvířata.

Hradec Králové - Strhující kantáta Carla Orffa Carmina Burana zvýrazněná působivými efekty rytmizovaného ohňostroje se dvěma stovkami umělců na jednom pódiu. Velkolepou show bude moci v neděli ve 21.30 hodin na střeše hotelu Tereziánský dvůr během jediného představení vidět více než tisíc diváků.

Rychnovsko - Krajky manekýnkám sluší

Vamberk - Třinácté mezinárodní setkání krajkářek začíná v pátek od 15 hodin v Městském klubu Sokolovna. Akce se koná do neděle a program je bohatý. Návštěvníci se mohou těšit na řadu krajkářských výstav, módní přehlídky Krajkářské školy Vamberk nebo velkou módní přehlídku nazvanou Krajka a oděv.

Pohoří - Derniéra divadelního představení ochotnického souboru Čáp se odehraje v sobotu od 20 hodin v přírodním kulturním areálu. Uvidíte přehlídku nejúspěšnějších divadelních her v režii Václava Čápa. Zazní písně a texty z několika her, operet a muzikálů Na tý louce zelený, Mamzelle Nitouche, Limonádový Joe, Noc na Karlštejně, Osel a stín a dalších.

Trutnovsko - Maloúpský jarmark slibuje dobrou zábavu

Malá Úpa - Tradiční akce v krkonošském duchu, plná zábavy a pohostinnosti, Maloúpský jarmark, se koná už tuto sobotu od 9 hodin. Pro návštěvníky bude připraven prodej tradičních jarmarečních výrobků, čekají je projížďky kočárem taženým koňmi, ukázky dravých ptáků, souboje v historických kostýmech, ukázky umění tradičních řemeslných výrobců i řemeslné dílničky pro děti.

Náchodsko - Převor Siostrzonek zve do kláštera

Broumov - Unikátní prohlídku broumovského kláštera můžete absolvovat v sobotu s převorem břevnovského kláštera Prokopem Siostrzonkem. Seznámí vás s historií kláštera a řádem benediktinů. Doprovodí ho známý český režisér a herec Jiří Strach. Převorské prohlídky se konají v 10.30, 13.30 a 15.30 hodin a je třeba se objednat na e-mailové adrese prohlidky@broumovsko.cz nebo na tel. 724 210 335 a 733 739 726.

Jičínsko - Pohádkové rejdiště otevře prázdniny

Staré Hrady - Pohádkové rejdiště je připraveno na tento víkend na hradu a zámku Staré Hrady u Jičína. Pohádkové bytosti opět ožívají a vtáhnou děti do svých her a radovánek. Tuto sobotu a neděli budou na nádvoří netrpělivě čekat veselé princezny a čarodějnice, popletení čerti a čarodějové, ale i čarocezny a čertenice. Zábava, soutěže a hry čekají děti i dospělé přijďte si hrát v sobotu i v neděli od 9.30 do 17 hodin.