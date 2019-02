Východní Čechy - Deník přináší přehled víkendových akcí v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/Květa Korbářová

Svitavsko: Jarní tradice neminou ani hrad Svojanov

Svojanov - Od soboty do neděle od 9 do 17 hodin si zde lidé mohou prohlédnout velikonoční výzdobu hradu. Řemeslníci předvedou svou zručnost. S programem vystoupí folklorní soubory a kejklíř. S jarmarečními písněmi 20. století přijede skupina Klapeto. Pro děti i dospělé je připravená spousta zábavy a výtvarná dílna. Hrad bude pro návštěvníky otevřen výjimečně také v pondělí.

Litomyšl - V zámeckém sklepení proběhne v sobotu od 11 do 16 hodin velikonoční workshop malování skleněných kraslic. Je určený pro všechny, kteří mají zájem si vlastnoručně vyrobit velikonoční výzdobu. Zkušená malířka skleněných kraslic předvede techniky a poradí, jak správně zdobit. Kuřátka a králíčci budou k vidění v neděli a v pondělí od 10 do 16 hodin. Velikonočně vyzdobené sklepení provoní také tradiční pečivo. Pořadatelé pro děti připravili soutěž o ceny.

Svitavy - Na in-line okruhu Svitavského stadionu se v sobotu od 14 hodin uskuteční veřejný běžecký závod „Svitavská desítka“. Pořadatelé připravili také program pro děti. Budou si moci vyzkoušet skok do dálky z místa, běh přes překážky, hod pěnovou raketkou, sprint a další disciplíny.

Orlickoústecko: Na Králicku se o víkendu otevřou vojenská muzea

Králicko - Ve vojenských muzeích Králické pevnostní oblasti začíná turistická sezona. Kromě vojenského muzea v Králíkách a dělostřelecké tvrze Hůrka, které mají otevřeno celoročně, budou mít poprvé v letošním roce návštěvníci možnost zavítat i do muzea v dělostřelecké tvrzi Bouda (čtvrtek až pondělí), pěchotního srubu K S 14 „U cihelny“ (čtvrtek až pondělí), muzea Vysoký kámen (sobota a neděle) a vojenského muzea v Lichkově (pátek odpoledne až pondělí).

Lanškroun - V sále zámku se bude konat v pátek od 17 hodin přednáška Zdenky Blechové, úspěšné autorky mnoha knih, karet a meditačních CD. Posluchačům představí svoji novou knihu nazvanou Nemoci pocházejí z emocí aneb Vše se dá vyléčit. Kniha vysvětluje, jak vzniká nemoc a jak je důležité neplýtvat energií, ale tvořit.

Přívrat - V hostinci Presy se uskuteční v sobotu od 18 hodin literárně hudební akce Podhoubí I. Preso-čtení, která připomene výročí úmrtí Egona Bondyho. Její součástí bude autorské čtení dvou básníků, Tomáše Kláštereckého a O. V., rodáka z blízké vesnice.V hudební části programu vystoupí písničkáři Tomáš Kříž a Antonín Hrdý, v podání českotřebovské kapely Wichrzhor zazní alternativní folk, brněnská skupina Biorchestr zahraje trash folk.

Chrudimsko: Svátky jara na Veselém Kopci

Veselý Kopec - Ve dnech 8. a 9. dubna můžete navštívit Velikonoce na Veselém Kopci. Při zahájení návštěvnické sezony nebude chybět výroba velikonočních předmětů a jejich prodej či připomenutí jarních obyčejů. O kulturní vystoupení se postarají v sobotu Baldrián Pardubice, v neděli Vysočánek Hlinsko. Výstava s názvem V pondělí je polívčička bude věnovaná lidové stravě a ve statku z Mokré Lhoty bude k vidění od 7. dubna do 31. října. Veselý Kopec je do zahájení návštěvnické sezony dne 7. dubna pro veřejnost uzavřen. Poté zde bude o víkendech otevřeno od 9 do 16 hodin. V úterý až pátek na základě předcházející domluvy.

Starý Dvůr - Hospůdka Na Pekle připravila na sobotu před Velikonocemi na břehu rybníka Dolní peklo třetí Pekelský jarmark. Začátek je v 10 hodin.

Střemošice - Na tradiční velikonoční věneček s pomlázkovou zábavou jste zváni v neděli 8. dubna. Na programu bude v 10 hodin stavění májky a od 15 hodin začíná odpolední program skládající se z průvodu družiček a mládenců po návsi a pokračovat bude v sále za doprovodu Ševcovanky. V 19 hodin pak začne pomlázková taneční zábava, k tanci a poslechu zahraje MTO Heřmanův Městec Vladimíra Berana.

Pardubicko: Perníková chaloupka otevírá své brány

Ráby - Informační centrum Děda Vševěda zve na tradiční Velikonoce v Perníkové chaloupce pod hradem Kunětická Hora u Pardubic. V sobotu a v neděli si budou moci návštěvníci koupit bílý perník, který je světovým unikátem. Zároveň tu uvidí, jak se zdobí velikonoční kraslice a jak se pletou pomlázky z vrbových proutků. Přijedou řemeslníci, kteří budou předvádět a prodávat své umění. Realitní kancelář perníkových nemovitostí nabídne atraktivní chaloupky z pardubického perníku včetně čísla popisného a výpisu z Katastru perníkových nemovitostí. O Velikonocích bude Perníková chaloupka otevřena denně od 9 do 16.30 hodin.

Litětiny - V hudebním sále Pizzerie u Zvoničky v Litětinách se v neděli uskuteční již čtvrtý ročník akce, která nese název Velikonoční rockování. Začátek programu je plánován na 18.30 hodin. Zahraje zde hned pět kapel Na Rovinu!, Vypuštěné koupaliště, Volant, BU-FU a SešLOST. Jedná se o benefiční akci. Výtěžek bude věnován na konto Dětského centra Veská u Sezemic.

Královéhradecko: Rockové setkání v Kratonohách, V Březhradě se sejdou hasiči

Kratonohy - Třetí ročník rockového setkání Kratonohy Fest se koná v pátek večer v místní hospodě U Kaštanu. Na koncertě vystoupí kratonožské Zemědělské družstvo, hlavním tahákem večera má být vsetínská skupina Criminal Colection, ti patří mezi špičku české pop-punkové scény. Třetím účinkujícím budou hradečtí Never Sya Never. Akce začíná ve 20 hodin.

Březhrad - Tragické následky měla srážka městského autobusu a vlaku na železničním přejezdu v Březhradě v roce 2003. Zahynuli zde čtyři lidé, mezi kterými byl i sedmnáctiletý dobrovolný hasič Miroslav Pekárek. Právě na jeho počest se každoročně konají hasičské závody. Letošní IX. ročník Memoriálu Miroslava Pekárka se uskuteční v sobotu 7. dubna u hasičské zbrojnice v Březhradu. První požární útok poběží mladší žáci v deset hodin. Od čtrnácti hodin se pak o poháry utkají mužská a ženská družstva.

Hradec Králové - Hradecká kulturní a vzdělávací společnost zve k prohlídce Bílé věže. Pro letošní rok je provozní doba rozšířena tak, aby zájemci měli možnost navštěvovat dominantu města prakticky po celý rok. Od dubna do konce září každý den, po zbytek roku každou sobotu a neděli mohou navštívit věž ve dne. Noční prohlídky (od 20 do 24 hodin) se uskuteční každou první sobotu v měsíci. To znamená, že již tuto sobotu večer.

Rychnovsko: Potštejnský zámek zahájí sezonu Vítáním jara

Potštejn - Jaro je konečně tady a potštejnský zámek zahájí sezonu tradičně Vítáním jara. V průběhu sobotního odpoledne si můžete vyzkoušet pletení pomlázek, barvení kraslic, pečení jidášů… Vaše děti budou moci soutěžit o věcné ceny v mnoha zajímavých soutěžích. Navíc budete moci spatřit velikonočně vyzdobené zámecké komnaty. Začátek je ve 14 hodin.

Kvasiny - V sobotu od 16 hodin vás v kulturním domě čeká zajímavá módní přehlídka. Uvidíte svatební a společenské šaty, pánské obleky, dorty i květiny. Těšit se můžete také na předtančení, dražbu dortů a květin nebo ochutnávku svatebních koláčů.

Dobruška - Ve Společenském centru Kině 70 vás v neděli od 8.30 hodin potěší divadelní představení v rámci pravidelné bohoslužby Církve bratrské. Hru s názvem Život za život uvede mládež z klubu K2.

Jičínsko: Kuličkový turnaj s Albrechtem z Valdštejna

Jičín - Velikonoční kuličkový turnaj s Albrechtem z Valdštejna a Valdštejnské řemeslné trhy se konají v zámecké zahradě v sobotu od 10 hodin. Návštěvníky čeká dobové tržiště, loutkové divadélko pro děti (10, 12 a 13.30 hodin), dobová kapela (11.30 a 13 hodin), turnaj v pojídání koláče, střelnice pro děti, kejklíř (11, 12 a 14 hodin). Vstup je zdarma.

Lázně Bělohrad - Městské kulturní středisko pořádá velikonoční prodejní trh v Památníku K. V. Raise od pátku 6. do neděle 8. dubna. Velikonoční dekorace, květiny (zahradnická škola Kopidlno), proutěné košíky, ošatky, pomlázky, kraslice, perníčky, dekorační keramika, mísy, džbány. Otevřeno: v pátek 14 až 17 hodin, sobota a neděle 9 až 12 a 14 až 17 hodin.

Náchodsko: Velikonoce na mlejně v Babiččině údolí

Ratibořice - Ve dnech 7. až 9. dubna se ve dvoře Rudrova mlýna v Babiččině údolí uskuteční vždy od 10 do 16 hodin „Velikonoce na mlejně“. V sobotu vystoupí folklorní soubor Barunka z České Skalice, v neděli kapela Klapeto z Náchoda a v pondělí od 14 hodin kouzelník Miloš Malý. Nebude chybět stylové občerstvení či tradiční klobásky a prasátko na roštu. Vstup je zdarma. Ve dnech 6. až 9. dubna od 10 do 16 hodin hostí ratibořický zámek výstavu „Keramika a hračky aneb Kdo si hraje, nezlobí“. Jde o prodejní výstavu užitkové keramiky, keramických deskových her, dřevěných a textilních hraček, dekorací, dřevěných a kovových hlavolamů a dalších.

Police nad Metují - Tradiční velikonoční trhy se uskuteční v sobotu od 8 do 14 hodin na Masarykově náměstí v Polici nad Metují.

Trutnovsko: Vybírat se bude nejkrásnější kraslice

Semily - Zajímavou akci s názvem Podkrkonošská kraslice aneb Řemeslné Velikonoce pořádá semilská Galerie XY. Začátek je v neděli v deset hodin v Jíloveckých roubenkách, kde pořadatelé vyhlásí výsledky soutěže Podkrkonošská kraslice. Po celý den navíc bude v Červené roubence přístupná výstava soutěžních i nesoutěžních kraslic a převádění řemesel.

Podzvičinsko - Pro ty, kteří nechtějí o víkendu jen tak sedět doma, je připraven na sobotu známý turistický pochod Rohoznický darmošlap. Pořadatelé připravili pro pěší účastníky čtyři vyznačené trasy po různých zákoutích podzvičinského regionu o délce 9, 15, 25 a 35 kilometrů. Možnost zúčastnit se akce mají také cyklisté.

Dolní Albeřice - Správa KRNAP připravila na tuto sobotu zajímavou zoologickou exkurzi pro veřejnost s názvem Žabí námluvy. Sraz účastníků je v 9.30 hodin v Dolních Albeřicích, odbočka na Suchý Důl. Lidé se dozvědí zajímavosti z intimního žabího života, jak pomoci žábám, chybět nebude ani procházka Muzeem Vápenka nebo hry pro děti.