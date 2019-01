Polička - Festival Listopadání připomene období totality. Především mladým lidem chce ukázat, že život v tomto období nebyl vždy jednoduchý. Pořadatelé připravili zajímavý program.

LISTOPADÁNÍ přinese kromě besed a hudby také zajímavou výstavu fotografií Olgy Havlové. Ilustrační fotografie | Foto: Deník/ Attila Racek

„Stejně jako v předešlých ročnících poličského festivalu si návštěvníci mohou připomenout, jak se žilo v období komunistického režimu, o co se zasloužila Olga Havlová, či jaký byl život kapely Plastic People, jaké hity vládly československé hudební scéně padesátých let," informovala za pořadatele Klára Kašparová z poličské knihovny . To vše a mnohé jiné návštěvníkům nabídne Listopadání 2013.

Besedy u hudba

Speciální program k výročí sametové revoluce připravují v Poličce už několik let. „Od roku 2008 jsme začali dělat v knihovně kulturní akce, které by hlavně mladým lidem měly přiblížit totalitu ze všech možných úhlů. Zveme na besedy disidenty, spisovatele, hudebníky i politiky. I proto vzniklo následně občanské sdružení Pontopolis, které ve spolupráci s knihovnou tyto akce zastřešuje," řekla organizátorka Ludmila Homolová z Městské knihovny v Poličce.

Unikátní fotografie

Listopadání začne unikátní výstavou fotografií Olgy Havlové o jejím působením pro Výbor dobré vůle. „Vernisáž zahájí Monika Granja z Výboru dobré vůle ve středu šestého listopadu v osmnáct hodin v knihovně. Návštěvníci se mohou těšit na fotografie zobrazující počátky Nadace Olgy Havlové, její setkání s lidmi se zdravotním postižením, princeznou Dianou, hercem Alainem Delonem či španělskou princeznou Kristýnou," upřesnila Klára Kašparová. Výstava je věnovaná osmdesátému výročí narození Olgy Havlové.

Festival se neobejde ani bez besedy s Františkem „Čuňasem" Stárkem. Legendární kapela české undergroundové scény Plastic People slaví čtyřicáté páté výročí a právě k této příležitosti se bude beseda konat. „Muž českého undergroundu ve středu 13. listopadu povypráví o kapele a jejím působení v době totality. Slovem, hudbou a obrazem zavzpomínáme nejen na období komunistického režimu," sdělila Klára Kašparová.

Stylový ples

V pátek 29. listopadu přijdou na řadu rock and rollové rytmy. Podle Kláry Kašparové na návštěvníky opět čeká oblíbený retroples. Stylovému hudebnímu večírku bude tentokrát vládnout Elvis Presley, rock and roll a móda padesátých let. Do československé hudební scény tohoto období všechny vtáhne předkapela Sirény. Dále zahrají také Sagging Brothers.

Listopadání pořádá občanské sdružení Pontopolis ve spolupráci s Městskou knihovnou, Výbor dobré vůle a Divadelní klub.