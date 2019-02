Polička oslavuje dvojí výročí Bohuslava Martinů

Polička – Roky 2019 a 2020 přinášejí dvě významná výročí poličského rodáka Bohuslava Martinů. Letos uplyne 60 let od jeho úmrtí a příští rok to bude 130 let od jeho narození. V Poličce proto chystají velké oslavy.

Bohuslav Martinů | Foto: Repro/Aquariumofvulcan

Dvouleté výročí hodlají využít k tomu, aby více přiblížili dílo poličského rodáka obyvatelům města, ale zároveň chtějí zviditelnit dílo a osud skladatele v České republice a v zahraničí. „Jde nám o důstojné připomenutí osobnosti Bohuslava Martinů v co nejširším spektru," řekl starosta města Jaroslav Martinů. Výraznější část aktivit se uskuteční příští rok v souvislosti s narozením skladatele. I na letošní rok ale chystají řadu zajímavých akcí. K oslavám vzniknou webové stránky a navíc bylo navrženo i speciální logo, které bude odkazovat na spojitost skladatele s rodným městem. „Logo vychází ze základního myšlenkového propojení dvou až tří slov, která symbolizují vztah skladatele k Poličce a též zpětně – rodného města ke skladateli: Martinů-Polička-domov," vysvětlil význam autor loga Jakub Klimeš. Graficky vychází z loga města, vhodně se tak doplňují. „Bohuslav Martinů zemřel v srpnu, takže hlavní pietní akce se uskuteční právě v tomto měsíci," sdělila muzikoložka Monika Holá. Lidé se ale mohou těšit na řadu koncertů, dvě výstavy, ale také například na možnost po rovné stovce let společně uskutečnit po stopách Bohuslava Martinů legendární cestu do městyse Kácova. „Pro zahraniční návštěvníky Poličky chystáme dvě cizojazyčná vydání textu jeho proslulé kantáty Otvírání studánek," dodala Monika Holá. Nejbližší akcí, která odstartuje dvouleté výročí, bude provedení kantáty Otvírání studánek ZUŠ B. Martinů v Poličce 20. února.

Autor: Iveta Nádvorníková