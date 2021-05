Tylův dům v Poličce zveřejnil termíny letošních festivalů. Vloni se tyto kulturní akce kvůli pandemii koronaviru neuskutečnily.I nyní vše záleží na tom, kdy a za jakých podmínek vláda umožní návštěvu divadelních představení a koncertů.

Tylův dům v Poličce | Foto: Archiv

V současné době se ještě ladí programy jednotlivých festivalů. Oblíbený multižánrový festival Polička 555, který se koná vždy na Palackého náměstí a v parku, je naplánován na 20. až 22. srpna. Z května se přesouvá 23. ročník festivalu Martinů fest, který by se měl uskutečnit v Tylově domě od 28. srpna do 13. září. Na podzim je také plánovaný 24. ročník festivalu Polička Jazz, a to v době od 17. do 20. listopadu.