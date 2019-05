Polička chystá jubilejní muzejní noc

Ve zdejším muzeu to bude už dvacátá a o to větší muzejní noc. Návštěvníci se mají v sobotu opravdu na co těšit.

„Bude to opravdu nabitý večer. Uvidíte zručné řemeslníky, umělce i hudebníky. Nenechte si ujít nic z toho, co pro vás místní organizace a spolky připravily a vydejte se na netradiční putování za dobrodružstvím a zábavou,“ zve Alena Zavoralová z Městského muzea a galerie Polička a Centra Bohuslava Martinů. Sobota zároveň vychází na Den dětí, o to více zábavy, her a zároveň vzdělání si tu užijí. Centrum Bohuslava Martinů zve v rámci Dne otevřených dveří na prohlídku svých prostor. Pro děti bude připraveno několik hravých aktivit. Budou si moci vytvořit nádobky z hlíny, vyrobit si skleněné perly nebo si „zamuzicírovat“ na hudební dílně. Na trhu z přelomu 19. století si malí i velcí prohlédnou vývoj platidel od středověku až po dnešek a děti si vyzkoušejí, jak se v dávných časech mince vyráběly ražbou. Svitavy se změní v město zábavy Přečíst článek › Zároveň muzeum oslavuje deset let od slavnostního otevření nových prostor opravené budovy. „Fotografie v expozici zachycují průběh rekonstrukce, která muzeu vrátila původní lesk,“ řekl historik muzea David Junek. Akce se koná od 15 do 22 hodin. Poličské noční putování bude zahájeno v budově muzea, kde budou připraveny tištěné mapky, které usnadní putování. Celý program najdete na stránkách www.cbmpolicka.cz. (kim)

Autor: Kamil Dubský