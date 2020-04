Správa zámku vyhlásila soutěž Pohádková karanténa na zámku v Litomyšli pro všechny malé výtvarníky o volné vstupenky pro celou rodinu. Od 1. dubna do 31. května mohou malí výtvarníci namalovat, jak si představují zámek v Litomyšli, kde se dnes místo nich prohánějí pohádkové bytosti a strašidla.

Stačí poslat fotografii obrázku na e-mailovou adresu pohadkovalitomysl@seznam.cz. Jeden účastník může do této soutěže poslat maximálně tři fotografie nebo obrázky. Soutěž je určena pouze pro děti do 15 let.