Inspiraci pro film našla Beata Parkanová přímo ve své rodině. „Dědeček byl státní notář v malém městě na Vysočině a nikdy nevstoupil do komunistické strany. Pravidelně ho přemlouvali ke vstupu do strany. Po srpnu 1968 se bál, že se vrátí 50. léta a to všechno u něj vyvolalo deprese. Až do konce života se potýkal s depresemi a úzkostmi, i když se vrátil do práce. Nevstoupil nikdy do strany, ale psychiku mu to narušilo,“ přiblížila režisérka Beata Parkanová.

Film se odehrává na konci 60. let. Najít pro dobový snímek vhodné interiéry a exteriéry byl pro filmaře záludný oříšek. „Objížděli jsme města, hledali interiéry a exteriéry. Ve městech jsou dnes plejády plastových oken, plastových dveří, přesně vše, co do takového filmu nejde. Najít dřevěná okna bylo těžké. Pracné hledání na rok,“ dodala Parkanová.

Jdou po nás piráti! Žena ze Svitavska uvěřila pohádkám a přišla o 150 tisíc

Ve filmu diváci uvidí několik záběrů z Litomyšle, Svitav a dalších měst. Zmrzlinová ulička se točila v Třebíči ve starém židovském městě. Sáňkovalo se na Slovensku v Banské Štiavnici a k moři rodina vyjela do Polska. Starý dobový byt našel štáb ve Svitavách. Na pracovnu notáře se proměnila ředitelna v technické a zahradnické škole v Litomyšli. Psychiatrické oddělení filmaři vytvořili v Litomyšlské nemocnici. I závěr filmu patřil Litomyšli, rodina odjíždí nákladním autem z Toulovcova náměstí.