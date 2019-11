„Za platinovou desku jsme moc rádi, nečekali jsme, že nahrávka dokonce zaboduje v hitparádách hned devíti zemí celé planety. Je pro nás velkou ctí, že Platinu nám v Aldisu navíc předá přímo zástupce skupiny Queen,“ oznámil radostnou novinu frontman Pirate Swing Bandu a producent celého projektu Jiří Ševčík. „Už teď se těšíme, až tento úspěch spolu s našimi fanoušky a speciálními hosty z letos jubilujícího divadla Semafor Jitkou Molavcovou, Luďkem Sobotou a pianistou Jiřím Svobodou oslavíme na našich tradičních Galakoncertech. Uskuteční se 7. prosince v KD Hronovická v Pardubicích (kde postavíme i stupňovité hlediště, aby každý viděl) a 11. prosince v královéhradeckém Aldisu a nebude nouze ani o nečekaná překvapení. Vstupenky na oba už jsou nyní v prodeji v obvyklých předprodejích,“ dodal frontman „Pirátů“.

Pomáhají dobré věci

„Zároveň jsme hrdí na to, že i díky tomu můžeme pomoci dobré věci. Kompletní výtěžek z onoho CD jde totiž na konto Freddieho nadace proti AIDS, Mercury Phoenix Trust,“ prohlásil Jiří Ševčík. Hlavně díky němu tato kultovní píseň, jejímž autorem je Eddie Howell, dostala po 42 letech nový, moderní kabát. Skladba byla totiž desítky let „v trezoru“ a šířila se mezi fanoušky skupiny Queen ve špatné kvalitě na kazetách. „Bylo nám jasné, že s novou aranží vstupujeme na tenký led. Vždyť jsme tím pádem de facto jedinou kapelou v hudební historii kromě Queen, na jejíž nahrávce zpívá Freddie Mercury a na kytaru hraje Brian May. Proto jsem kromě Pirate Swing Bandu a aranžéra Radka Škeříka oslovil ke spolupráci i jednoho z nejlepších světových producentů Mika Morana, a to i kvůli tomu, že s Freddiem pracoval. Byla to pro nás obrovská škola,“ uzavřel Jiří Ševčík.