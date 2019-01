Jevíčko – Tradice, která navazuje na maškarní plesy z třicátých let minulého století. Programová osa však zůstává stejná. Spousta masek, veselá scénka na aktuální téma a hlavně veselí.

Herci ze scénky o loupežníkovi Frantovi ze Žlíbku z roku 1998. Je vidět, že už tenkrát se náramně bavili. | Foto: archiv Romana Müllera

Toho je v dnešní hektické době potřeba. Tradice byla obnovena v roce 1997, kdy se oslavovala rekonstrukce fotbalového hřiště. Pořadatelé si ani neuvědomili, že to bylo právě 70 roků od vybudování fotbalového areálu u vlakového nádraží. Tradice kopané sahá v Jevíčku do roku 1920. V letošním roce je rázem šibřinek moto: Sportem ku zdraví. Všichni sportovci jsou zváni, a pokud dorazí ve stylových maskách, tak to mají skoro zadarmo. Veselá scénka bude na téma Jevíčská fotbalová líheň. I v této scénce je pamatováno na ten bájný rok 1927 a celý děj se odehrává kolem místní inseminační stanice a reprodukci malých fotbalistů do celého světa. Přijďte se podívat v sobotu 21. března od 20 hodin v hotelu Morava.

Účastníci sokolských šibřinek v Jevíčku z 30. ledna roku 1937. Na tuto tradici navázali v druhé polovině devadesátých let.

ROMAN MÜLLER