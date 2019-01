Litomyšl - Zeptali jsme se Michaely Severové, mluvčí Litomyšle.

Děti si Toulovcovy prázdninové pátky užijí. Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Iveta Nádvorníková

Ve městě odstartoval TOP týden. Co všechno je pro návštěvníky připravené?

V Litomyšli začal tzv. TOP týden s názvem Smetanova a Toulovcova Litomyšl. TOP týdny jsou spojeny s pořádáním zajímavých kulturních akcí ve městech, která v minulosti obdržela titul Historické město roku. V Litomyšli se TOP týden koná od 27. června do 3. července. Přelom června a července je v Litomyšli každoročně ve znamení umění. Probíhá mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl, který patří k největším pravidelným festivalům klasické hudby v republice. V rámci tohoto hudebního festivalu nám radost dělá Smetanova výtvarná Litomyšl. Dalším oblíbeným festiválkem jsou Toulovcovy prázdninové pátky s celoprázdninovou nadílkou pohádek a koncertů. Další ročník startuje již tento pátek. Třinácté výročí Toulovcových prázdninových pátků jsme se rozhodli oslavit rozšířenou nabídkou hned první pátek. Kromě obvyklé pohádky pro děti a koncertu si přijdou na své i milovníci „dospěláckého“ divadla. Především pro ně bude divadelní parta Komedianti hrát hru Romeo a Julie. Novinkou je řada akcí pod společným názvem Hrajeme si v Litomyšli. V rámci TOP týdne bude také v zámecké informační kanceláři k vidění výstava o projektu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska. A pokud by se někomu zdál týden v Litomyšli příliš dlouhý, může vyrazit na výlet po okolí. Nemusím připomínat, že tento týden vrcholí také nejvýznamnější litomyšlská akce, Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl, a v plném proudu jsou také výstavy v rámci Smetanovy výtvarné Litomyšle. První víkend v červenci je také již tradičně startem projektu Cyklobusem Českomoravským pomezím. Také letos máme pro milovníky kol připravenou novinku. Jezdíme i do Vysokého Mýta. Nezapomeňte, že služeb cyklobusu lze využít také o svátcích 5. a 6. července.

MICHAELA SEVEROVÁ,

vedoucí odboru kultury a mluvčí radnice v Litomyšli