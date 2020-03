Kdy: od 6. do 27. března

Kde: Městské muzeum Moravská Třebová

„Je to moje 27. autorská výstava olejomaleb a počítačových grafik. Tentokrát nese název Z mé mysli. Jedná se o novou kolekci 25 obrazů, z nichž 18 je inspirováno skladbami hudební skupiny Imagine Dragons. Před měsícem mi přišel od nich z Las Vegas email, že jsou poctěni, že využívám jejich hudbu při své tvorbě,“ uvedla malířka Hana Horská. Kapele zašle videoprojekci, která bude k vidění při vernisáži.

Výstavu doplní také obrazy zachycující Moravskou Třebovou.

Hana Horská vytváří olejomalby, ale večer usedá k počítači a „kreslí“ myší na obrazovce. Pustila se do velkých formátů a kreslící programy jí poskytly mnoho nových a zajímavých možností. „Olejovými barvami mohu malovat jen za plného denního světla, počítač mi umožňuje pracovat i večer či v noci. Jiný rozdíl necítím. Myš, tablet, tužka, štětec…to jsou jen nástroje, důležitá je myšlenka. Je potřeba žít život naplno a přijde chvíle, kdy vás vnitřní síla nutí sdělit světu své myšlenky, je to adrenalin, který vás zcela pohltí. Život je plný inspirace a tak své myšlenky vkládám do svých obrazů a grafik, svých poselství,“ vysvětlila Hana Horská.

Na počátku její tvorby stál malíř Josef Sztacho, podle kterého musí malíř umět bravurně kreslit, teprve potom může vzít štětec do ruky. A tak začínala i Hana Horská. „Brzy jsem začala olejomalby vytvářet špachtlí a štětec využívám jen k dokreslení, reliéfnímu prorývání vrstev barev. I tak už se malbě věnuji od svých dvaceti let,“ dodala malířka.