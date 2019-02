Litomyšl - Sochař Olbram Zoubek oslavil v dubnu 85. narozeniny.

Akademický sochař Olbram Zoubek. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Obecně prospěšná společnost Smetanova Litomyšl, která provozuje expozici jeho soch ve sklepení litomyšlského zámku, však oslavy mistrova životního jubilea rozložila do celé návštěvnické sezony. Začala ji uspořádáním slavnostního matiné, v němž se mohla s Olbramem Zoubkem setkat veřejnost a mezi gratulanty byl rovněž ministr kultury Jiří Besser. Ve svátečních dnech a o víkendech pak s Olbramem slavily jeho sochy, kterých je ve sklepení zámku právě osmdesát pět. Vždy jedna vybraná byla ozdobena a návštěvníci se u ní mohli zapsat do pamětní knihy a vyfotit. Probíhala soutěž pro sběratele takových fotografií a její vítěz s největším počtem návštěv u slavících soch získá úžasnou cenu, a to zájezd do pražského ateliéru mistra Olbrama Zoubka.

Vyhlášení vítěze proběhne v neděli 30. října od patnácti hodin v zámeckém sklepení na akci nazvané Osmdesátý pátý den s Olbramem Zoubkem. Sochaři bude předána pamětní kniha se zápisy. Režisér Petr Jančárek promítne vzácný archivní film o Zoubkovi z konce sedmdesátých let dvacátého století a všichni si budou moci s mistrem ještě jednou připít k jeho pětaosmdesátinám. Setkání zároveň ukončí letošní hlavní sezonu v zámeckém sklepení. V zimním období se budou moci návštěvníci setkávat se sochami jen při příležitostných akcích.

(iv)