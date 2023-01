Na výstavě bude na 24 panelech zobrazena historie spolku, historické dokumenty, divadelní plakáty, fotografie od dávných dob do současnosti a dalších dochované historické materiály. Beseda nabídne navíc promítání velkého množství fotografií. Výstavu i besedu připravili kronikář města Vratislav Dittrich a Petr Staňa.

Obě akce se v Bystrém uskuteční v sobotu 4. února. Výstava bude zahájena v 16 hodin v podkroví multifunkčního domu, beseda pak v 17.30 hodin v místním kině.

Výstava potrvá do neděle 12. února a bude otevřena denně od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.