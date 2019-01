Litomyšl – Ve středu 30. ledna odpoledne vedení festivalu Smetanova Litomyšl představí ve Dvořákově síni pražského Rudolfina program 61. ročníku.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Pořady festivalu provede hosty umělecký ředitel Vojtěch Stříteský. Tuto oblíbenou přednášku, která nabízí jedinečný pohled na festival jako celek a porozumění každé dramaturgické lince ročníku, se letos rozhodli pořadatelé zpřístupnit široké veřejnosti. Do Prahy je daleko, ale už ve středu přineseme i my podrobnosti ze zákulisí mezinárodního festivalu. Bude to den, kdy bude celý program odtajněn. Jaké budou hlavní hvězdy?