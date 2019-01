Bělá nad Svitavou – Ve společenském centru zavládl v úterý čilý pracovní ruch. Není se čemu divit. Už se dříve stmívá, na hraní venku nezbývá mnoho času. Kluci a holky tak uvítali podzimní dílničku.

Děti si mohly vyrobit duchy, netopýry, ale strašidýlka z květináčů, či kreslit dýně. Nakonec si z dýně taková strašidla také vydlabaly. Dana Bačovská připravila občerstvení včetně čarodějnických prstů Ládi Hrušky. A jak už to tak bývá, domů nikdo neodešel s prázdnou. To, co si malí ale i velcí výtvarníci vyrobili, si rovněž odnesli domů.Vyzdobí si okna u domů.

ANNA KORBÁŘOVÁ