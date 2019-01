Litomyšl – Sedmimetrová Perská věž na náměstí v Litomyšli rozdělila město na dva tábory. Někdo moderní umělecké dílo obdivuje, jiný proti němu sepisuje petice.

Neviditelná věž architekta Zdeňka Fránka je kontroverzním dílem v Litomyšli. Není tady ale navždy, jenom na několik měsíců.

„Když se na náměstí objevily základy věže, tak jsem zaslechl, že lidé začínají sepisovat petice proti postavení Perské věže," říká Pavel Chalupa, ředitel Smetanovy výtvarné Litomyšle. Sám by ale byl rád, kdyby věž ve městě zůstala klidně nastálo.

Nezvykli si…

Perská věž není prvním kontroverzním uměleckým dílem v Litomyšli. V roce 2009 se ve městě objevilo několik obřích socha Aleše Veselého. A lidé dali hlasitě najevo svůj nesouhlas. A vypadá to, že letos se bude situace opakovat. „Lidé mi psali emaily, co to je, co to zase vymýšlíme. Litomyšlský občan je všímavý a vnímavý. Po plastikách Aleše Veselého se zdálo, že už budou lidé ve městě zvyklí na ledacos. Ale potvrdilo se, že je to jinak," míní starosta Michal Kortyš. Neviditelnou věž byl nejprve obhlédnout spolu s bývalým starostou Miroslavem Brýdlem v Domě umění v Brně. „Moc se nám tam líbila a říkali jsme si, že bychom zase mohli Litomyšli něco ukázat. To, že stojí Perská věž před Domem u Rytířů, není náhoda. Architekt Zdeněk Fránek to tak chtěl," vysvětluje starosta Kortyš. Sám si ale nemyslí, že by ojedinělé dílo hyzdilo centrum a zakrývalo nejstarší dům na náměstí.

Architekt Zdeněk Fránek je milovníkem nejen nové architektury, ale také té staré. „Dovolil jsem si věž postavit v tom nejcitlivějším místě, před nejkrásnějším domem. Lidé se mě během stavby chodili ptát, jestli to myslím vážně, jestli tady bude navždy. Tak říkám, že nebude, zůstane zde jen několik měsíců," říká autor Perské věže Zdeněk Fránek. Jedná se totiž o putovní výzkumný objekt zvláštního poslání. „Stojí na zvláštním místě, kde mi přestává fungovat iPad, povoluje mi tu svalstvo, když tady chodím okolo. Z Litomyšle se dostane věž někam, dál, třeba k někomu do zahrady," dodává architekt.

Splyne s okolím

Perskou věž vytvořil jako neviditelný objekt, který splývá s prostředím. „Jsem přesvědčený, že moderní architekturu lze umístit vedle starší, aniž by rušila. Chci, aby lidé přicházeli na chuť i takovýmto moderním stavbám," míní Zdeněk Fránek.

Perskou věž podle jeho slov lze využít i jako obytnou chatku, je možné k ní přistavět patro a udělat ji více prosklenou. V Litomyšli zůstane do prosince. „Po čtyřech až šesti měsících uvidíme, jestli ji Litomyšl přijme, nebo ne," uzavírá architekt Fránek, který je mimo jiné autorem Nového kostela Církve bratrské v Litomyšli.