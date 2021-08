Oblíbená skupina letos slaví 33 let od založení, což znamená jediné. Bude se slavit právě ve znamení čísla 33. Diváci se mohou těšit na neobvykle dlouhý playlist, protože uslyší symbolických 33 písniček. Na turné vystoupí předkapela, která zahraje právě 33 minut, na baru bude na fanoušky čekat pivo 3š.

A hlavně celé Čechomor Kooperativa Tour bude plné radosti nejenom z toho, že se po delší době mohou všichni sejít a užít si živou muziku. Navíc nejnovější deska, kterou Čechomor vydal na podzim, se jmenuje právě Radosti života. Fanoušci budou mít možnost slyšet nejnovější hity poprvé živě a bude to stát za to.

"Na letní turné se moc těšíme, nucená pauza byla ještě delší než ta, kterou jsme měli loni. Za celou kapelu musím říct, že už se nám stýská nejen po hraní, ale hlavně po našich fanoušcích," říká František Černý.

Člen kapely, houslista Karel Holas, pochází ze Svitav a letos oslavil 60. narozeniny

Skupina si na koncerty přizvala posilu. Letos koncerty hudebně obohatí Jan Kolář, dlouholetý kamarád Svitaváka Karla Holase a skvělý hudebník. Další novinkou, kterou Čechomor na letní koncerty připravil, je to, že kapela hledá na každý koncert jinou místní předkapelu. Čechomor se rozhodl k netradičnímu postupu, protože chce pomoct místním kapelám se předvést před novým publikem a sami se těší, že si na každém koncertě užijí jiný hudební zážitek.

"S Františkem jsme přemýšleli, jak letošní koncerty obohatit, co nového udělat a pak nás to napadlo. Co dát příležitost představit se i místním kapelám. Rozhodli jsme se proto vypsat konkurz. Ty nejlepší jsme vybrali a zahrajeme si spolu," vysvětluje Karel Holas.

V Litomyšli s Čechomorem vystoupí vokální skupina Shot - C z Brna, která vyhrála vloni soutěž Zahraj si s Čechomorem. Společně natočili klip Mezi horami. "V Litomyšli od nás uslyšíte jak předělávky ze známých písní tak originály, které vás nenechají klidně sedět," vzkazují členové kapely Shot-C.

Nejlepší předkapela si navíc nahraje písničku pod vedením Františka s Karlem v jejich pražském studiu.