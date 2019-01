Litomyšl – Žádná ohňová show a laserové efekty. Koncert kapely Mother's Angels spojený s křtem nového CD „Boj" začal skladbou Vltava od Bedřicha Smetany.

„Chtěli jsme ukázat, že patříme do Litomyšle a vážíme si toho. Smetana je prostě Litomyšl," popsal netradiční úvod člen kapely Johny Bartoschek.

A čím jsou koncerty ve Smetanově rodišti odlišné od jiných? „Tady máme základnu, nejvíce přátel a fanoušků. Vystoupení tu mají největší kouzlo," dodává klávesák.

Skvělá atmosféra

Na páteční vystoupení dorazila do litomyšlské Kotelny početná skupina fanoušků, která o sobě dala vědět. Jedinečnou atmosféru ocenili skalní příznivci i ti, kteří slyšeli kapelu poprvé. „Bylo to luxusní. Vždycky, když jdu na koncert, tak je atmosféra bombastická," řekla Barbora Liebichová z Litomyšle. „Byla jsem poprvé a byli úžasní. Jestli budu moci, tak na ně pojedu i do Prahy," dodala Tereza Marešová.

A právě v hlavním městě pokřtí „Andílci" v půlce dubna svoje cédéčko podruhé. Přítomní budou i umělci velkých jmen jako Michal Hrůza či kapela Divokej Bill. „Praha je pro nás důležitá, a to hlavně kvůli mediálnímu obrazu kapely. Lidé, kteří píší recenze a dělají s kapelami jako jsme my rozhovory, tak do Litomyšle zkrátka nepřijedou. Pro svoje fanoušky jsme připravili autobus, abychom vytvořili stejnou atmosféru jako v Kotelně," vysvětlil výjezd do metropole Johny Bartoschek.

Speciálním hostem večera byl kapelník skupiny Čechomor František Černý. Nejenže si zazpíval společně s ostatními píseň Černý panter, ale také pokřtil nové CD. „Tahle písnička nás napadla, protože Franta má rád takové citovější věci. Bylo to rozhodně zajímavější, než kdybychom ho dali do nějaké elektroniky. Vzhledem k tomu, že se mu líbila, tak jsme se dohodli velmi rychle," vysvětlil výběr skladby Johny Bartoschek.

Staří známí

A kde skupina přišla k hvězdnému kmotrovi? „Znám kapelu už dlouhá léta a když mi Jakub, zpěvák kapely Mother's Angels, zavolal, tak jsem rád přijel," řekl František Černý. Úlohy zpěváka i kmotra se zhostil na výbornou. Aby také ne. Křest nové nahrávky pro něj není v současné době ničím výjimečným. Ke skupině má podle svých slov srdečný vztah. „Mám rád, co dělají, a vlastně v úplných začátcích jsem si říkal, že by to mohla jednou být dobrá kapela. A je!"

Koncert se povedl po všech stránkách a nadšení diváci skandovali z plných plic. Některé písně si i zazpívali. Po koncertě jich spousta zašla pro autogram a koupit si novou desku.

A jaká je možnost, že se litomyšlští Mother's Angels objeví na pódiu vedle takového uskupení jako je Čechomor? „Tak taková šance je vždycky," uzavřel František Černý.