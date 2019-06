Letošní 61. ročník Národního festivalu Smetanova Litomyšl bude zahájen dnes večer koncertem s Českou filharmonií. Současně začíná přehlídka výtvarného umění.

Těsně před festivalem se do prodeje uvolnily poslední rezervace vstupenek pro sponzory a zvané hosty, a tak je možno s trochou štěstí sehnat lístky i na dříve vyprodané pořady. Některé mimořádné koncerty a představení však unikají pozornosti a vstupenek je na ně ještě dostatek. Především se jedná o méně známé a uváděné operní tituly. Festival potrvá do neděle 7. července. Během 25 festivalových dní uvede 43 hlavních pořadů a několik desítek doprovodných vystoupení.

Patnáctým rokem doprovází koncerty Smetanova výtvarná Litomyšl. Letos nabídne 26 výtvarných instalací a expozic nejen v Litomyšli, ale i v galeriích v Osíku, Lubné a Stříteži. „Program festivalu je zaměřen na současné české výtvarné umění nebo poválečné období. Je tam i několik výletů do minulosti,“ přibližuje Petra Jiráňová ze Smetanovy výtvarné Litomyšle.

Nové instalace

Hodně zajímavá záležitost vznikla v bývalé Augustově tiskárně. „Prostor je sám o sobě zajímavý, protože je před rekonstrukcí a v surovém stavu. Je tady umístěná výstava mentorů a jejich žáků MenArt. Milan Cais, Petr Nikl a Maxim Velčovský se celý rok věnovali mladým nadějným výtvarníkům a mentorsky je vedli. Je to zajímavá sonda do českého umění,“ uvedla Petra Jiráňová. V rámci festivalu je vždy v piaristickém kostele umístěna nějaká soudobá instalace. „Letos se jedná o projekt Daniela Pešty ExCitace. Projekt zahrnuje dvě instalace, a to Kapku, což je videoartová záležitost, která bude zavěšená v tranceptu. Druhým objektem bude Ježíš v plodové vodě, ten bude umístěný v kryptě kostela. Díky oběma dílům získá prostor novou dimenzi,“ dodala Petra Jiráňová.

Pořady, na které jsou ještě volné vstupenky:

22. června: MenART

23. června: Faustovo prokletí

29. června: Puccini: Triptych

2. července: Hry o Marii

5. července: Charlotte: Tříbarevná hra se zpěvy