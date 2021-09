„Podle vzpomínek pěvkyně s nimi chodíval k zadnímu vstupu do divadla a čekal na umělkyni, aby jí stydlivě předal svitek notového papíru s věnováním, převázaný červenou stužkou. Pětice písní, které jsou ve vydaném albu, vznikla v letech 1910-1911. Tehdy byl Martinů ještě mladým autorem, kompozičně ještě nevyzrálým. O to cennější je možnost nahlédnutí takříkajíc pod pokličku tvůrčího rozvoje Bohuslava Martinů v době uměleckého hledání sebe sama,“ uvedla iniciátorka vydání a muzikoložka poličského muzea Monika Holá.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.