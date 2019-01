Litomyšl – Víkend plný chutí a zábavy se pomalu blíží. Program slavností je nabitý a to i díky účasti kuchařů z řad veřejnosti. Ti se mohou zúčastnit mnoha soutěží a jednou z nich je „SVÍČKOVÁ OPEN".

Ilustrační foto. | Foto: Petr Šilar

Účastnit se může opravdu každý a pravidla jsou jednoduchá. Stačí se přinést uvařenou svíčkovou omáčku bez masa a knedlíků v sobotu 23. května na litomyšlské náměstí a porota stejně jako návštěvníci ji ohodnotí.

Nejprve je však nutné se do soutěže přihlásit a to do 15. května na adresu Iva Voříšková, Smetanova Litomyšl o.p.s., Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl, nebo na e-mail recepce@smetanovalitomysl.cz. Více podrobností najdete na stránkách www.gastroslavnosti.cz.

Kromě uznání návštěvníků a poroty se také hraje o velmi zajímavé ceny. „Vítěz, kterého vyberou návštěvníci festivalu, vyhraje výlet s pěti přáteli do televize na natáčení seriálu Ulice a dokonce si v něm bude moci i zahrát," prozradila jedna z organizátorek slavností Ivana Voříšková. Kromě toho si ti nejlepší odnesou výhry v podobě kuchařek a poukazů na návštěvu kulinářských kurzů.

Kdo by chtěl ochutnat soutěžní vzorky a porovnat své degustační schopnosti s porotou, tak se musí dostavit na Smetanovo náměstí v sobotu 23. května půl hodiny po dvanácté hodině. Výsledek bude znám o dvě hodiny později.