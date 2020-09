Vedle živých exemplářů budou pro návštěvníky připraveny doplňující fotografie a mikroskopický pohled na nejmenší organismy patřící mezi houby. Děti ocení pokusy s kvasinkami, poznávačku a další hry.

Hlavní část výstavy tvoří houby nasbírané v lesích Svitavska. „V předchozích letech jsme vedle známých praváků, obrovských vatovců a různobarevných muchomůrek našli takové vzácnosti, jako je ronivka podhorská, štítovka stinná nebo strmělka šedoplstnatá,“ uvedl ředitel muzea Hynek Stříteský.

Víkendová odpoledne budou ve znamení houbařské poradny Josefa Zedníka. Výstava se koná ve svitavském muzeu od pátku 25. září do pondělí 28. září. Muzeum bude i přes víkend mimořádně otevřené od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.