PROGRAM:

ČT 14. května - Maluj jako světoví malíři

Výtvarný workshop inspirován světovými malíři. Představíme si tvorbu výjimečných malířů jako Marca Chagalla, Picassa, Moneta, Gogha, Klimta aj. ve velkém rozlišení. Nahlédneme do jejich neuvěřitelných životních osudů a především zkusíme tvořit jako oni.

Délka programu: 9 – 17hod./ muzejní dílny

V ceně pitný režim, oběd, materiál, lektoři

Určeno pro děti a mládež 8 – 18let

Kontakt - Lea Sehnalová – 777 964 927, leazmuzea@seznam.cz

ST 20. května - Mandala

Zážitkový výtvarný workshop, kde si vytvoříte osobní mandalu kombinovanou technikou (písek, čajové lístky, barvy, látky…). Společně odkryjí tajemství barev symbolů, dozví se o významu mandaly v různých kulturách. Neodmyslitelnou částí tvorby je také relaxace, cesta k sebepoznání a harmonii.

Délka programu: 9 – 17hod./ muzejní dílny

V ceně pitný režim, oběd, materiál, lektoři

Určeno pro děti a mládež 8 – 18let

Kontakt - Lea Sehnalová – 777 964 927, leazmuzea@seznam.cz

ČT 21. května, ČT 11.června - Jak se stát přírodovědcem

Dopolední program, při němž si žáci mohou vyzkoušet způsoby, jakými v terénu pracují biologové. Dojde na lov motýlů, smýkání, odchyt vodních živočichů, hledání plazů, kroužkování ptactva či práci s netopýřím detektorem a chytání savců do živolovných pastí. Vše ve Vodárenském lese a jeho okolí.

Délka programu: 9 – 13 hod.

Určeno pro děti a mládež 8 – 15 let

Kontakt - Jakub Vrána – 739 697 659, kuba.vrana@email.cz

SO 23. května - Pískování skla

Pískovaní skleněných předmětů – skleničky, hrnečky, svícny

Délka programu: 8 – 13hod./ muzejní dílny

V ceně pitný režim, oběd, 1 sklenička, lektořiJe možné si přinést vlastní skleněné předměty k opískování, nebo si zakoupit u

lektorky.

Určeno pro děti a mládež 8 – 15let

Kontakt - Jitka Olšánová – 734 809 565, lektor@muzeum.svitavy.cz

NE 24. května - Keramická koule – světelná lampa

Tvorba originální keramické lampy formou prořezávání a vyvrtávání do polotvrdé hlíny. Výsledkem je nádherná světelná dekorace do domu i do zahrady nebo jako dárek.

Délka programu: 9 – 17hod./ muzejní dílny

V ceně pitný režim, oběd, koule polotovar, lektoři

Určeno pro děti a mládež 10 – 18let

Kontakt - Lea Sehnalová – 777 964 927, leazmuzea@seznam.cz

ST 27. května - Jávská batika - malba voskem na plátno

Malba na povlak polštáře, tašku či plátno jávskou batikou. Vzory se na látku kreslí rozehřátým voskem pomocí štětce nebo tjan-tingu. Na workshopu se dozvíte o historii batiku, významu ornamentů, naučíte se kreslit jávským “perem” a domů si odnesete hotový výrobek!

Délka programu: 9 – 17hod./ muzejní dílny

V ceně pitný režim, oběd, materiál, lektoři

Určeno pro děti a mládež 10 – 18let

Kontakt - Lea Sehnalová - 777 964 927, leazmuzea@seznam.cz

SO 30. května - Kovářství

S kovářem Františkem Bečkou si děti vyrobí kované amulety, šperky, nožíky nebo ozdobné předměty.

Délka programu: 8 – 16hod./ muzejní dílny

V ceně pitný režim, oběd, materiál, lektoři

Určeno pro děti od 8-15let

Kontakt - Jitka Olšánová – 734 809 565, lektor@muzeum.svitavy.cz