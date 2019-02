„Chystáme se během letošního roku stroj zrenovovat a uvést do funkčního stavu. Vynález samovazu se datuje do roku 1866. Samovaz je žací obilní stroj, který obilí nejen seká a hrsťuje, ale rovnou ho váže do malých snopků, které se odkládají stranou vedle stroje,“ přibližuje nový exponát Eva Kopřivová z mladějovského muzea. Samovazy byly využívány především na velkostatcích a hospodářských usedlostech.