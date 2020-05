Muzeum chystá největší cirkusovou výstavu v zemi

/FOTO/ Cirkus v Litomyšli, to je název nové výstavy, která se od 26. května uskuteční v Regionálním muzeu v Litomyšli. Půjde o historicky největší cirkusovou výstavu v českých dějinách, která bohatě dokumentuje život českého cirkusu od 2. třetiny 19. století do konce 50. let 20. století.

Cirkus v Litomyšli, to je název nové výstavy, která se od 26. května uskuteční v Regionálním muzeu v Litomyšli. | Foto: Archiv Regionálního muzea v Litomyšli