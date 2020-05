středa 20. května – Mandala

Zážitkový výtvarný workshop, kde si vytvoříte osobní mandalu kombinovanou technikou (písek, čajové lístky, barvy, látky…). Účastníci společně odkryjí tajemství barev symbolů, dozví se o významu mandaly v různých kulturách. Neodmyslitelnou částí tvorby je také relaxace, cesta k sebepoznání a harmonii.

čtvrtek 21. května – Jak se stát přírodovědcem

Dopolední program, při němž si žáci mohou vyzkoušet způsoby, jakými v terénu pracují biologové. Dojde na lov motýlů, smýkání, odchyt vodních živočichů, hledání plazů, kroužkování ptactva či práci s netopýřím detektorem a chytání savců do živolovných pastí. Vše ve Vodárenském lese a jeho okolí.

sobota 23. května – Pískování skla

Pískovaní skleněných předmětů – skleničky, hrnečky, svícny.

neděle 24. května – Keramická koule – světelná lampa. Tvorba originální keramické lampy formou prořezávání a vyvrtávání do polotvrdé hlíny. Výsledkem je nádherná světelná dekorace do domu i do zahrady nebo jako dárek.

středa 27. května – Jávská batika – malba voskem na plátno. Malba na povlak polštáře, tašku či plátno jávskou batikou. Vzory se na látku kreslí rozehřátým voskem pomocí štětce nebo tjan-tingu. Na workshopu se dozvíte o historii batiku, významu ornamentů, naučíte se kreslit jávským „perem“ a domů si odnesete hotový výrobek.