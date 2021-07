Zítra začíná festival Smetanova Litomyšl a město čeká kromě hudebního maratonu i pořádná dávka moderního umění. V ulicích města se už objevily díla současných českých umělců. Na to největší si ale musí lidé ještě počkat. Sedmimetrová socha Krištofa Kintery má totiž zpoždění.

Turniket Kryštofa Kaplana. V ulicích Litomyšle se opět objevila díla současných českých umělců. | Foto: Městská galerie Litomyšl

Sedmnáctý ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle nabídne 16 výstavních projektů, které budou k vidění až do září. Mezi nejvýraznější patří opět open-air přehlídka předních českých umělkyň a umělců nazvaná Plán B. Díla vznikla většinou na míru přímo Litomyšli a výstavě. „Intervence do veřejného prostoru není jeho narušením, ale spíše hledáním společného tónu. Někdy je tak nenápadná, že se stává přirozenou součástí, jako by tu byla přítomná už odedávna,“ představuje výstavu její kurátorka a umělecká ředitelka nadačního fondu Bohemian Heritage Fund Lenka Lindaurová.