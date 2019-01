Litomyšl – Z celého světa přijeli houslisté do Litomyšle za vzděláním. Tři týdny měli možnost pod dozorem špičkových pedagogů ze Spojených států a Švédska zlepšit své hráčské umění a také se předvést publiku v Litomyšli a dalších městech.

Při poslední skladbě se představili všichni účastníci kurzů, a tím se symbolicky rozloučili s publikem. O den dříve, než se konal závěrečný koncert, zahráli stejný kus i na zámku v Potštejně. | Foto: Deník/ Petr Šilar

„Na Mezinárodní smyčcové kurzy přijelo třináct studentů ze Švédska, Španělska, Jižní Koreje, Estonska, USA a dalších zemí. Kromě pilného tréninku zahráli osm koncertů pro zhruba sedm set posluchačů," řekl organizátor akce Radomil Kašpar. Studentům se věnovali profesoři Milan Vítek z USA a Per Enoksson ze Švédska.

Vystoupení

Vystupovat před publikem je pro začínající hráče možnost, jak si vyzkoušet různá koncertní prostředí a také třeba komunikaci s diváky. „Jsem rád, že jsem mohl přijet a učit se od profesora Vítka. Příležitost koncertovat pětkrát až šestkrát jako tady, je pro mne velmi důležité. Bez toho nemohu být lepším muzikantem," vysvětlil jednadvacetiletý Henry L. Allison z Kalifornie. Kromě Litomyšle potěšili houslisté publikum například v Poličce, Heřmanově Městci nebo v Potštejně.

Koncertním vystoupením předcházel intenzivní trénink. Houslisté měli k dispozici prostory litomyšlské základní umělecké školy. „Byly to tři velmi skvělé týdny plné intenzivní a tvrdé práce. Získal jsem mnoho informací a také inspiraci, které si odvezu domů," zhodnotil kurzy osmnáctiletý Carl Vallin ze Švédska. Jeho kolega z Ameriky vyzdvihl ještě jedno plus litomyšlských kurzů. „Neznám jiný kemp, který je o individuálním učením a také o tom, jak se stát umělcem. Normálně hrajete v orchestrech. To je také důvod proč jsme tu podruhé," doplnil americký student.

Slova studentů potvrdil i profesor Milan Vítek. „Pracujeme nejen s technikou hraní a prezentací skladeb, ale i na charakteru studentů. To je stejně důležité jako samotné hraní. Všichni udělali obrovský kus práce. Někteří byli na začátku rezervovaní, ale během posledních koncertů se otevřeli. Bylo to ohromné," zhodnotil práci a zlepšení studentů Milan Vítek.

Po práci zábava

Kromě tvrdé práce a koncertních vystoupení měli umělci možnost seznámit se s Litomyšlí. Tu si jako místo pro třítýdenní studijní pobyt nemohli vynachválit. Nejen proto, jak je město kulturní a dobře vybavené. „Miluji Litomyšl. Město je nádherné. Mám rád i místní lidi, i když neumím česky," pochvaloval si město Henry L. Allison. Kromě atmosféry a studijních podmínek se studenti vyjádřili pozitivně o spoustě restaurací s dobrým jídlem.

Mezinárodní kurzy se v Litomyšli konaly po devatenácté. Kromě hráčů na housle se v minulosti přijeli učit i hráči na violu a violoncellisté. To však neslo vysoké nároky na počet profesorů, kteří neměli čas přijet na celé tři týdny. Což je delší doba, než je všeobecně zvykem. Organizátoři však nevylučují, že se k modelu více nástrojů vrátí.

Zda se uskuteční jubilejní ročník této akce, odpověděl stručně Milan Vítek: „Chystám se přijet příští rok do Litomyšle."