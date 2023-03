/VIDEO, FOTO/ Návrat na důvěrně známé místo. Taková byla premiéra jarní části koncertního turné populárního zpěváka Michala Hrůzy. Ten se svou Kapelou Hrůzy zavítal v pátek večer do litomyšlského Music Clubu Kotelna.

Zpěvák Michal Hrůza v Kotelně v Litomyšli. | Video: Tomáš Dvořák

„Kotelna bývala v době, kdy jsem působil v pardubické skupině Ready Kirken, naší pravidelnou štací. Jezdívali jsme sem rádi. Těšili jsme se sem i teď. Je fajn, že nás Kotelna nezklamala ani tentokrát,“ nechal se slyšet Michal Hrůza, podle něhož byla Litomyšl dobře zvolená pro rozjezd jarní šňůry.

„Za skoro dvě hodiny jsme stihli zahrát 25 skladeb. Vyzkoušeli jsme si tu, co v novém programu zafungovalo dobře a zjistili, co třeba méně. I podle reakcí publika jsem měl pocit, že tak z 95 procent jsme zvolili správně,“ řekl Michal Hrůza. „Vypadalo to, že si lidé náš první koncert jarního turné užili a my také,“ dodal populární zpěvák, který potěšil fanoušky celou řadou hitů.

Nechyběly ani pecky z dob Hrůzova působení v kapele Ready Kirken jako například Zejtra mám, Černý brejle nebo 1+1. „Bez nich to prostě nejde,“ uvedl umělec, který už šestnáctým rokem vystupuje s Kapelou Hrůzy. S ní v Litomyšli zahrál vůbec poprvé živě na koncertě novinku Sebestředná?

„Kolik z vás je tady sebestředných,“ tázal se Michal Hrůza diváků a posluchačů v sále. Když se k této vlastnosti nikdo moc nehlásil, přiznal se. „Já sebestředný jsem,“ prohlásil a spočítal, že v Kotelně se našli asi tři odvážlivci, kteří se k němu přidali. „Pokud nejste sebestřední, tak to vypadá, že jste ještě na cestě nahoru. Ale samozřejmě je jasné, že nic se nesmí přehánět,“ usmíval se 51letý autor i interpret.

Během pátečního večera zazněly v Kotelně i další Hrůzovy vypalovačky jako například Bílá velryba, Duše do vesmíru, Namaluj svítání, Kovbojská, Venuše, Budu ti vyprávět, Zakázané uvolnění či Pro Emu. Došlo také na dva přídavky – skladby Ty jsi jako já a Voda živá.

„Myslím, že to byl povedený večer. Navíc jsme tu asi hodinu před koncertem vymysleli přezdívku pro našeho bubeníka. Pamatuje si opravdu hodně věcí, tak jsme mu začali říkat Kronikář,“ podotkl Michal Hrůza.

Ten se v Pardubickém kraji objeví brzy znovu. Ve čtvrtek 30. března zavítá do pardubického klubu Žlutý pes. „Už se tam moc těším,“ uzavřel.

Tomáš Dvořák