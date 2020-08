Kde stále berete motivaci k dalším a dalším vystoupením?

Motivují mě mí fanoušci. Často mi píší na Facebook, kterou písničku by chtěli zařadit na koncert. A to mě pohání stále něco přetvářet.

Jaké máte v současné době spektrum svých fanoušků?

Jsou to děcka ve věku od šesti let až po seniory, kteří mají třeba i víc než sedmdesát. Na mé koncerty chodí vlastně už čtyři generace. Je to úžasné.

Procházíme dobou koronavirovou, která přináší různá omezení, a to i při koncertech. Co třeba pro vás znamená vystupovat jen pro tisíc lidí?

Jsem vděčný za každý koncert, který má smysl. Bohužel jsou náklady na mé koncerty vysoké, vzhledem k profesionální úrovni hlavně technického vybavení. Pódium a jeho stavba a doprava jsou další náklady. Odvody prodejcům vstupenek, OSA, DPH, reklama a tak dále. Samozřejmě honoráře pro kapelu. Pokud koncert má pokrýt toto vše, musím mít prodáno nejméně 900 vstupenek. Otázkou není výše vstupného, ale zda lidi mají chuť a odvahu jít mezi davy. Věřím, že v září to bude již lepší.

Vaše vystoupení bývají fyzicky náročná, připravujete se na ně nějak speciálně?

Je nutné připravit dramaturgii koncertu. Vybrat správné písně, aby měl koncert gradaci a tah na branku. Také zvolit správnou délku. Nesmí být moc krátký, ale ani moc dlouhý. To pak lidi nadávají. Musí odcházet s pocitem spokojenosti, že peníze, které vydali, stály za to.

Jak to máte s letní dovolenou? Vyrážíte do zahraničí nebo preferujete Česko?

Určitě je dobré podporovat český turismus. Myslím, že jsou hotely a letoviska v Česku momentálně dost vytížené a majitelé jsou snad spokojeni. Spousta lidí si nakoupila kola a jezdí na nich po českých luzích a hájích. Prý se také výrazně zvedl prodej elektrokol.

V Moravské Třebové budete zpívat na zámeckém náměstí. Jsou pro vás tato místa v něčem specifická?

Tyto koncerty jsou velice kontaktní. Samozřejmě vždy záleží na počasí. Doufejme, že bude hezky. Koncerty v zámeckých parcích, zahradách či náměstích jsou úžasné. Je tam vždy dobrý zvuk a ten je pro naši produkci velice důležitý.

Moravská Třebová patří k menším destinacím, máte je radši? Nebo se lépe cítíte ve velkých městech?

Je třeba říci, že lidé v menších městech jsou takoví vděčnější. Myslím, že jsou rádi, když vy přijedete do jejich města za nimi a oni nemusí jezdit desítky kilometrů za vámi na větší koncert v krajském městě. Na těchto menších koncertech je vždy super atmosféra.