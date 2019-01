Litomyšl - Milovníci výtvarného umění mají jedinečnou šanci malovat podle originálů předních malířů 19. a 20. století. Je to možné v městské obrazárně. Zájemcům tu půjčí i malířský stojan, štětce, barvy a papír.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

„Malování v obrazárně může využít každý, kdo by si chtěl zpříjemnit den, procvičit si svoji zručnost i výtvarné cítění. Je určené i pro žáky a studenty základních či středních škol, kteří se připravují na talentové zkoušky a chtějí si vyzkoušet kreslení a malování podle originálů,“ vysvětluje Zuzana Tomanová z městské galerie.

V městské obrazárně je prezentováno více než 150 nejcennějších obrazů a soch ze sbírky města. Ta je zaměřená na české výtvarné umění 19. a 20. století. Setkáte se zde s vysoce ceněnými pracemi Josefa Čapka, Emila Filly, Jana Zrzavého, Františka Tichého nebo Otakara Kubína. Zastoupena jsou ale také díla umělců spjatých s Litomyšlí a jejím okolí. Najdete tady Julia Mařáka, Antonína Dvořáka, Maxe Švabinského, Olbrama Zoubka i Václava Boštíka.

Městská obrazárna ve druhém patře litomyšlského zámku je otevřená denně mimo pondělí od 10 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin, a to až do 30. září.