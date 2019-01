Polička – Malířka Šárka Hrouzková představuje svou výtvarnou tvorbu z posledních deset let. Městské muzeum v Poličce hostí výstavu malířky a výtvarné pedagožky, která nastartovala kariéru desítkám lidí.

Výstava Šárky Hrouzkové v Poličce | Foto: Centrum Bohuslava Martinů v Poličce

Ač se narodila v Ostravě, od roku 1990 žije a pracuje v Dolním Újezdu. Ve vsi v roce 2000 s kolegyní Pavlínou Vomočilovou založila soukromé Výtvarné studio.

Kurzy školy absolvuje ročně přes 200 dětí od předškolního až do maturitního věku. Otevřením poznání jak vyjádřit své emoce, naladit se na krásu světa a umět ji zobrazit, škola zároveň vychovala řadu uměleckých osobností. V současné době je Šárka Hrouzková také členkou Unie výtvarných umělců pardubického regionu a Klubu konkretistů KK3.

„S vlastní tvorbou jsem začala v 80. letech minulého století. Hlavním zdrojem inspirace mi byla okolní krajina včetně rodného Ostravska. Dále to bylo umění českého baroka a na základě cest do Číny, Tibetu a Latinské Ameriky se do mých vnitřních světů promítá vliv tibetské a mayské kultury. Vedle dědictví těchto dávných civilizací je to pocit empatie k všemu živému i neživému, kdy se zabývám existencí věcí, jež nás běžně bez povšimnutí obklopují,“ říká o sobě malířka Šárka Hrouzková. Výstava v Poličce potrvá do 31. března.