Režisér, scenárista, výtvarník, animátor, loutkář a reklamní grafik Karel Zeman se narodil 3. listopadu 1910 v Ostroměři u Nové Paky. Po absolvování dvouleté obchodní školy v Kolíně odešel v roce 1927 do Francie, kde studoval reklamní grafiku a současně v oboru pracoval. Po návratu z Francie v roce 1936 se uchytil jako externista v reklamě pro firmy Tatra a Baťa. V roce 1939 měl odjet jako zástupce firmy Baťa na delší dobu do Casablanky, ale kvůli chybějícímu ověření protektorátních úřadů nakonec nevycestoval a stal se vedoucím reklamního oddělení firmy Baťa v Domě služeb v Kobližné ulici v Brně.

Roku 1943 přijel do Brna režisér Elmar Klos natočit reportáž o aranžérské soutěži, v níž Karel Zeman zvítězil. Jeho tvorba Klose zaujala natolik, že ho pozval do kudlovských ateliérů ve Zlíně, kde mu vedení nabídlo práci. Prvotinou, kterou zde Zeman režíroval společně s režisérem Bořivojem Zemanem, byl krátkometrážní Vánoční sen (1946). Během následujících deseti let vymyslel a režíroval sérii loutkových filmů, které vynikají originalitou i pro Zemana tolik typickým humorem. V roce 1955 natočil Karel Zeman svůj první hraný film – Cesta do pravěku, příběh chlapců, kteří putují proti proudu času, v němž kombinoval herce, loutky a filmové triky. Následovaly nejúspěšnější filmy inspirované fantastickým světem Julese Verna: Vynález zkázy (1958), Baron Prášil s Milošem Kopeckým v hlavní roli (1961) a volné zpracování knihy Dva roky prázdnin o pěti klucích, kteří odlétnou balónem na opuštěný ostrov – Ukradená vzducholoď (1966).

V období tzv. normalizace se Karel Zeman vlivem nepříznivé politické situace v kultuře vrátil k animovanému filmu pro děti. Natočil sedmidílný dobrodružný seriál o cestách námořníka Sindibáda Pohádky tisíce a jedné noci (1974), baladický příběh o sirotku Krabatovi Čarodějův učeň (1977) a animovanou pohádku Honzík a Mařenka (1980). Od roku 1980 natáčel cyklus animovaných filmů pro slovenskou televizi, psal náměty na celovečerní kombinované a animované filmy a byl zván na mezinárodní festivaly, kterých se účastnil jako vážený člen poroty. Zemřel 5. dubna 1989 ve Zlíně. V jeho díle pokračovala dcera Ludmila, jež se stala výtvarnicí, ilustrátorkou, spisovatelkou a scénáristkou. V roce 1984 emigrovala do Kanady a po roce 1989 se věnovala zachování odkazu svého otce ve filmovém světě.

Výstava v domě U Rytířů v Litomyšli představí nejen plakáty z uvedení Zemanových filmů v české distribuci, ale také plakáty zahraniční provenience. Československé výtvarníky, kteří navrhovali filmové plakáty, zde zastupuje především Zdeněk Ziegler, jenž byl dvorním afišistou Karla Zemana a dojížděl za ním ohledně plakátů do Zlína na konzultace. Zdeněk Ziegler vytvořil návrhy k filmům Ukradená vzducholoď, Čarodějův učeň, Na kometě a Pohádka o Honzíkovi a Mařence. Pozoruhodné jsou rovněž plakáty Josefa Flejšara k Baronu Prášilovi a Karla Knechtla k Vynálezu zkázy. Zahraničním uvedením filmů Karla Zemana kralují plakáty slavné polské plakátové školy. Ostatní země reprezentují plakáty z Francie a Sovětského svazu.

