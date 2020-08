Litomyšlské ulice v září a říjnu poslouží jako kulisy při natáčení nového českého filmu Slovo režisérky Beaty Parkanové.

Beata Parkanová | Foto: Město Třebíč

Dramatický snímek zachycuje život manželů Václava a Věry Vojířových v letech 1968 až 1969 a vystoupí v něm řada známých tuzemských herců. „V Litomyšli se bude natáčet v několika lokacích, kde z tohoto důvodu bude dočasně platit dopravní uzavírka. Týká se to části ulice T. G. Masaryka od 27. září do 11. října, dále pak ulic Šmilovského, B. Němcové, Braunerova a Šantova náměstí od 12. do 13. září,“ informoval mluvčí radnice Michele Vojáček.