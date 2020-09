Ze schodů u starého domu pod piaristickým kostelem schází hlavní postavy Gabriela Mikulková, Taťána Medvecká, Jenovéfa Boková a dole u starého auta naloženého nábytkem na ně čeká Martin Finger a děti. Na korbu náklaďáku naloží velký obraz a zelené křeslo. Kolem projede cyklista. Následuje dojemné loučení, objímání, rodina Vojířova nasedá do auta a odjíždí… Jde o poslední obraz filmu, kdy se Vojířovi stěhují z města, protože hlava rodiny nepodepsala vstup do KSČ. „Rodina vynáší poslední věci z domu a nakládá je na Robur. Po této scéně naložíme Robur na tažné zařízení a budeme jezdit po Litomyšli a točit rodinu, která jede a zpívá si v autě,“ přibližuje scénu výkonný producent René Kořenář.

Filmařům se v Litomyšli líbí z více důvodů. Jednak je tady podporuje Pardubický kraj, ale hlavně našli v regionu ideální místa pro natáčení filmu z roku 1968. „Zalíbila se nám pracovna ředitele zahradnické školy, která je ve funkcionalistickém stylu. Tam budeme točit notářskou kancelář hlavní postavy Václava Vojíře,“ říká Kořenář. Z logistických důvodů štáb zároveň v Litomyšli hledal starý dům, odkud by se rodina stěhovala. „Paní režisérce a architektovi se zalíbil opuštěný dům u kostela. Jinak ale rodinu a interiérové scény točíme v domě ve Svitavách. Tam jsme si vyhlédli byt, který někdo zdědil po starých rodičích a od 50. let zůstal identicky zařízený. Toho jsme využili. Vnitřek bytu ve Svitavách, ale ven vychází rodina v Litomyšli,“ vysvětluje Kořenář. Litomyšl ani Svitavy ale ve filmu nehrají samy sebe. Je to prostě město. Divák neuslyší žádný název města, ani kam se rodina stěhuje či kam jede na dovolenou.

Do svitavského okresu se filmový štáb Beaty Parkanové vrátí koncem září, kdy bude natáčet na „zetešce“ v kanceláři ředitele Ivo Jiránka, který se ve filmu objeví jako komparzista v bílém nátělníku. Filmaře za necelé dva týdny potkají lidé také ve Svitavách.

Film Slovo půjde do kin příští rok na podzim. „Počítáme půl roku práce na střihu, upravuje se zvuk, dělá se muzika, obrazové úpravy a pak teprve může do kin,“ dodává René Kořenář.

Hlavní mužskou roli hraje Martin Finger, v hlavní ženské roli se představí Gabriela Mikulková. Ve filmu hraje i Antonie Formanová, vnučka Miloše Formana, Marek Geišberg, Ondřej Sokol nebo Bolek Polívka. Ústřední postavou filmu je notář z malého města. Děj se odehrává v letech 1968 až 1969 a vypráví příběh manželů Václava a Věry, kteří si dali slovo a teď se mu snaží dostát. „Slovo, že při sobě budou v dobrém i ve zlém, že nepřestoupí určité morální či společenské hranice. Oba jsou vlastně hodní, slušní lidé a doba a okolí je zkouší z toho, jestli svoje morální nastavení udrží,“ prozrazuje režisérka Beata Parkanová.