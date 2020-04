A jde se do kina! I v době karantény. Netřeba se vysvlékat z papučí a tepláků, netřeba nikam chodit. Projekt vašekino.cz přenáší projekci do českých obýváků. Za sedmdesát korun si filmoví fanoušci mohou pustit film, který by chtěli vidět a navíc tím podpoří své oblíbené kino.

Virtuální vašekino.cz promítá každý den, nabízí filmy dětské i pro dospělé, z domá-cí i světové produkce. Princip je jednoduchý, divák si přes webové stránky svého kina nebo vašekino.cz koupí lístek, získá kód a půl hodiny před promítáním může vstoupit do virtuálního sálu. Jak potvrdila jedna z divaček z Orlickoústecka, nebyl s tím žádný problém. „Sice jsme neměli velké plátno a super dolby surround zvuk, za to jsme mohli v klidu a pohodlí doma kouknout na film, který jsme ještě neviděli a současně zakoupením vstupenky podpořit naše kino, které si na první návštěvníky bude muset ještě nějakou dobu bohužel počkat,“ konstatovala.

„Splnilo to mé očekávání,“ říká o projektu Pavel Strnad za kino Na Střelnici v Králíkách. Projekt se sice nestal masovou záležitostí, tržby nebudou horentní, ale divákům nabízí rozptýlení a kinům pomáhá přečkat čas, než se zase rozjedou. „Nebyl bych rád, aby se lidé přesunuli do obýváku před obrazovky počítačů. Doufám, že to ještě chvíli vydržíme a lidé se vrátí do sálů, tam kam filmy patří,“ podotkl Strnad. Do projektu se zapojila i Litomyšl. „Je to pomoc kinu v době, kdy do něj lidé nesmí. Podle nás je to zajímavá možnost jak pro kina, tak pro diváky doma,“ konstatoval mluvčí Litomyšle Michele Vojáček.

Kino nikdo nenahradí

Česká kina v posledních dvou letech hlásila rekordní tržby a celostátní trend kopírovalo i kino v Králíkách. K filmovým peckám patřily třeba Ženy v běhu nebo Bohemian Rhapsody. Epidemie odložila řadu očekávaných premiér. Ředitel králického kina se osobně nejvíc těší na film Šarlatán s Ivanem Trojanem, který je inspirován osudy léčitele Jana Mikoláška. „Film je nejkomplexnější umění, vnímáte obraz, vnímáte zvuk. A když pominu všechno tohle, tak to společenství lidí, když se zasměje celý sál při komedii nebo se bojí při hororu, to doma nenahradíte ničím,“ vysvětlil Strnad, proč je kino trvalou součástí našich životů.

Zapojená kina v Pardubickém kraji: kino Mír Heřmanův Městec, kino Na Střelnici Králíky, kino Sokol Litomyšl, kino Vesmír Svitavy a kino v Žamberku.

Co je projekt vašekino.cz



„Když nemůže Mohamed k hoře, musí kino za divákem,“ řekli si tvůrci projektu vašekino.cz, když pandemie uzavřela sály osmdesáti českých kin. Zachraňte vaše kino, nikdo jiný to za vás neudělá, vyzvali veřejnost. Diváci si nejdříve mají na webu vasekino.cz pustit testovací promítání, pak si vybrat kino, které chtějí podpořit a koupit lístek za 70 korun. Obdrží kód ke vstupu do virtuálního sálu a v daný čas film zhlédnou. Čím více lístků divák koupí, tím více „své“ kino a filmovou tvorbu podpoří. „Jediné, co neumíme, je popcorn a cola. Promiňte, snad příště,“ dodávají tvůrci vašekino.cz.