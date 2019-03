Tentokrát výstava představí Josefa Blechu, kterého odborníci označují za pokračovatele odkazu velkých portrétních karikaturistů, jakými byli František Bidlo, Antonín Pelc či Adolf Hoffmeister. V karikaturách zachycuje především osobnosti ze světa hudby, ale i z oblasti výtvarného umění, literatury a filmu.

Jednoduchou linkou umí ve zkratce zachytit podstatné – vnější podobu, charakter i životní příběh. Realizoval desítky autorských výstav, jeho portréty byly publikovány i v The New York Times, The New Yorker, Playboy a jsou zastoupeny v mnoha sbírkách v Evropě, Kanadě a Spojených státech. Velkoformátové kresby budou k vidění v přísálí Tylova domu celý duben.