Skupina Čechomor v neděli odehraje velký on-line koncert na oslavu 60. narozenin houslisty Karla Holase.

Natáčení videoklipu k písni Pijácká z alba Radosti života kapely Čechomor. | Foto: Deník/Jiří Sláma

„Pořád jsme s kapelou přemýšleli, jakou kulišárnu Karlovi k narozeninám provedeme, až jsme se rozhodli uspořádat koncert. Přišlo nám to tak nejlepší, protože oslavu můžeme sdílet i s našimi fanoušky, po kterých se nám stýská ,“ říká zpěvák František Černý. Podle Karla Holase to bude koncert, který se neopakuje. „Když jsem se dozvěděl, co na mě kapela chystá, moc mě to překvapilo. Vzhledem k tomu, že on-line koncert dovoluje věci, které by normálně na koncertě nešly, rozhodli jsme se jich využít a udělat koncert, který se nebude opakovat. Největším dárkem pro mě ale bude, že si společně zahrajeme a uděláme tak radost nejen sobě, ale i našim fanouškům," dodává Karel Holas.