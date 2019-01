Litomyšl /FOTOGALERIE/ - Dechová kapela Bekras oslavila v úterý večer ve Smetanově domě v Litomyšli deset let od založení.

Při této příležitosti hudebníci pokřtili svůj první hudební nosič. Slavnostním večerem provázel Karel Hegner, propagátor dechové hudby. Mezi hosty se objevil také herec Miloň Čepelka, kterého lidé znají z Cimrmana. Na koncertě se sešly čtyři stovky diváků a při gratulaci kapelníkovi Josefu Královi lidé tleskali vestoje.

Zpívat a snít s Bekrasem. To je název hudebního pořadu Malé dechové hudby Bekras z Litomyšle, který se uskutečnil v úterý dne 11. října od 19.30 hodin ve Smetanově domě. Ještě k názvu Bekras, to je zkratka počátečních písmen zakládajících členů Be – Beneš, Kra - Král, S - spol.

Tento pořad připravil kapelník Josef Král se svými spolupracovníky k desátému výročí vzniku kapely a důležitou součástí byl i křest prvního CD. Tomu předcházely velké přípravy a nakonec dopadlo všechno podle představ.

Základním kamenem pro úspěch byl výběr moderátora pořadu, a to se povedlo dokonale, neboť zpěvák, profesor hudby a velký propagátor dechové hudby Karel Hegner z Brna přispěl k hladkému průběhu koncertu. Sám si i se zpěváky Zuzanou Švecovou, Monikou Sychrovou, Gábinou Řehákovou a Radkem Klusoněm zazpíval několik písniček.

Dalšími čestnými hosty byly známé osobnosti z oblasti dechové hudby i divadla, Jiří Volf, Petr Štříška, Miloň Čepelka, Antonín Tichý a textař Jaroslav Hájek. Ti se také podíleli na křtu prvního CD.

Samotný koncert začala kapela stylově písní – Litomyšl město snů, kdy se postupně rozsvěcelo osvětlení sálu a bylo to úchvatné. Pak už šly písničky i přítomných autorů jedna za druhou a je nutno dodat, že kapela nezůstala dlužna své pověsti, s jakým nadšením zde zahrála. Však to také dali posluchači, kterých se zde sešlo více jak čtyři sta, patřičně potleskem najevo a při gratulaci kapelníkovi také potleskem ve stoje.

Musím vyslovit za všechny přítomné velké díky kapelníkovi Josefu Královi a celé kapele za to, že i ve skromných podmínkách dokázali připravit setkání s námi posluchači a předvedli, že i na Litomyšlsku můžeme nalézt dobrou muziku, která vystoupí i ve Smetanově domě.

Za Klub přátel dechovky a člen Misie dechové hudby se sídlem v Moravských Budějovicích

KAREL NOVOTNÝ, Leština u Světlé.