Městečko Trnávka – V úterý v podvečer můžete navštívit přednášku Jiřího Vokála o jeho cestách do Nepálu.

Himaláje. | Foto: ČTK

Léto je časem cestování. Ještě než odjedete na dovolenou, můžete se podívat do Nepálu, a to díky fotografiím Jiřího Vokála. O asijské zemi bude vyprávět na přednášce v úterý od 19 hodin v obecní knihovně. Návštěvníci zhlédnou fotografie, které pořídil během cesty do Nepálu. Výstava snímků potrvá do 15. června v galerii trnávecké knihovny.