„Je to normální průběh nemoci,“ řekla maminka Toma Jana Lněničková. Nemoc postihuje svaly tím, že se mu dostatečně nevytváří bílkovina pro tvorbu svalů a postupně se tak ničí a trhají a nahrazuje je tukové vazivo. Ještě minulý rok zvládal Tom v domácím prostředí ujít alespoň krátké vzdálenosti, ale postupem času se jeho stav zhoršil a přestal chodit úplně. „Jeho svaly ochabují a následovat bude úplná závislost na druhých,“ dodala Lněničková.

Před rokem začal Tomášek používat invalidní vozík. Rodina vybudovala doma výtah a bezbariérovou koupelnu. Jak Tom roste, začíná být stále cestování. „Je těžké ho i s vozíkem nakládat do našeho klasického osobního auta a často se dovnitř nemůžou vejít jeho zdravotní pomůcky. Skládáme vozík, Toma nosíme ručně a to i šestkrát denně. Moc by nám proto pomohl speciálně upravený vůz s vyklápěcí plošinou, který by ulehčil každodenní přesuny,“ vysvětlil tatínek Petr Lněnička. Právě na koupi vozu se letošní festival Hudba pomáhá zaměří. Sbírka je v plném proudu. Včera rodina převzala od zpěváka Janka Ledeckého první šek na necelých 99 tisíc korun. „Jste stateční a přeji vám hodně štěstí. Vážíme si toho, že jsme sem mohli přijet zahrát a fakt smekám před diváky, že nemyslí jen na sebe,“ vzkázal z pódia Janek Ledecký.

Festival Hudba pomáhá pokračuje dalšími koncerty i on-line sbírkou.

Hudební komorní orchestr a sbor - vánoční koncerty:

• Kostel sv. Petra a Pavla, Morašice, 21. listopadu v 17:00 a 19:30

• Tylův dům, Polička, 4. prosince v 19:00

• Smetanův dům, Litomyšl, 12. prosince v 19:00

• Šemberovo divadlo, Vysoké Mýto, 25. prosince v 18:00