/FOTO, VIDEO/ V kouzelném prostředí kostela svatého Petra a Pavla v Morašicích odstartoval v sobotu večer 17. ročník benefičního festivalu Hudba pomáhá. Letos mladí muzikanti hrají na podporu nemocné tříleté Klárky Doležalové ze Suché Lhoty. Poprvé v historii začal festival s více než čtvrt milionem korun na účtu.

Klárka se narodila s vrozenou vývojovou vadou mozku – lisencefalií typu I, její mozek není zvrásněný, má porušená nervová zakončení, která posílají informace z mozku do těla. To je důvod silně opožděného motorického vývoje, těžké mentální retardace, centrální poruchy zraku nebo epilepsie. „Klárka sama sedí, ale sama se do sedu nedostane, jinak se otočí ze zad na břicho a obráceně. Sama nezvládá nic, nenají se, nenapije, neřekne si, že má hlad nebo že něco potřebuje,“ přiblížil stav Klárky její tatínek František Doležal. Tříletá holčička musí pravidelně cvičit a jezdit na speciální rehabilitace. Proto se rodina rozhodla, že výtěžek festivalu Hudba pomáhá využije na nákup většího auta. „Hlavně nás pálí doprava, protože s Klárkou čím dál víc jezdíme na rehabilitace. Ty jsou pro ni stěžejním bodem, čím víc cvičí, tím větší máme šanci, že se bude posouvat. Jak jezdíme, tak auto je nám už malé. Chceme výtěžek použít na dodávku, kam by se vešly Klárky pomůcky, speciální kočárek, židlička. Jen kočárek váží 25 kilo a do naší oktávky ho musíme vždy rozložit,“ vysvětlil Doležal.

Už první koncert v morašickém kostele přinesl veliké překvapení a taky krok k potřebnému autu pro Klárku. Rodina převzala šel na 330 tisíc korun. „Letošní festival startuje s 260 tisíci korunami na účtu. Jeden náš dlouholetý partner měl narozeniny a všem svým hostům řekl, ať mu nekupují žádné dárky a všechny peníze pošlou nám na účet. Nikdy se to ještě nestalo,“ neskrýval překvapení ředitel festivalu Hudba pomáhá Karel Telecký.

Úvodní koncerty patřily tradičně Morašicím. Příští víkend se Hudba pomáhá stěhuje do Litomyšle, jejich šňůra pokračuje v Poličce a Ústí nad Orlicí, festival vyvrcholí 25. prosince ve Vysokém Mýtě.

