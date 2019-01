Svitavy – Fabrika včera ožila folklórem. Kroje, tanec, hudba a zpěv.

Dětské zahraniční soubory předvedly svým vrstevníkům z místních škol tradice evropských zemí.

Vystoupení plná pohybu, krojů a barev přilákala do svitavské Fabriky místní školáky. Do města totiž zavítal festival Tradice Evropy 2010. „Jedná se o mezinárodní folklórní dětský festival, který se koná v Pardubickém kraji letos už podvanácté. Hlavním cílem je přiblížit dětem ze základních škol tradice evropských států,“ řekla Michaela Zemková, ředitelka festivalu.

Organizátory festivalu jsou soubory z Pardubic Radost a Perníček, z Chrudimi Kuřátka a ze Slatiňan Formánci. „Letos naše pozvání přijali hosté z Polska, ze Srbska, z Bulharska a ze Slovenska. Soubory patří ve svých zemích mezi ty nejlepší,“ vysvětlila Michaela Zemková. Taneční soubory měly příležitost představit se v městech hlavních organizátorů. Jeden festivalový den patřil tradičně i Svitavám. Velice živý a veselý folklór se dětem líbil.

Malí diváci měli možnost seznámit se nejen s tancem a zpěvem. Interaktivně se také zapojovali do debat, které probíhaly mezi jednotlivými vystoupeními. Pro některé bylo překvapením, že národním tancem Slováků je čardáš a že akordeon čili harmonika, má větší hudební rozsah než housle. „Bylo to krásné. Líbilo se mi to. Dozvěděl jsem se nové věci,“ řekl Michal Pavliš z Hradce nad Svitavou. Nadšení byli také učitelé, kteří své žáky na festival doprovodili. Podle nich jsou podobné akce pro děti jedinečným přínosem. Pohybově bohaté vystoupení bylo pastvou nejen pro jejich oči. „Je bezvadné, že se takové akce pořádají. My za ně moc děkujeme. Pro všechny děti je to rozhodně velký zážitek. Málokdy něco takového uvidí,“ potvrdila Jarmila Mašlánová, pedagožka ze svitavské speciální základní školy. Po letošním vystoupení se školáci mohou těšit i na příští rok. Festival bude pokračovat.