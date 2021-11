Mladí, staří… Na Olympic chodí všechny generace. Asi v páté řadě sedí manželé, bělovlasý pán podupával do rytmu a zpíval. Jako zamlada a stejně jako devětasedmdesátiletý frontman Olympicu Petr Janda na pódiu. „Chodí starý i mladí. Jen moji vrstevníci už nechodí, asi jsou v těžkým důchodu,“ smál se Petr Janda.

Na koncert kapely čekali lidé v Litomyšli více než rok. Olympic vyprodal Smetanův dům hned dvakrát za sebou. „Přes rok jsme čekali na tohle vystoupení. Těším se hrozně moc. Člověk dělá svého koníčka, doma cvičím, baví mě to, ale není to ono. Chybí mi posluchači na koncertech. Pořád mě to naplňuje,“ řekl Petr Janda před středečním koncertem. O některé koncerty Olympic přišel a jak to bude dál, není jisté. „Ještě hrajeme v Říčanech, ale něco nám taky zase zrušili. Někteří jsou na tom už bídně, kultura to hodně odnesla. Nejsem chudák, ale cítím, že to není ono, začínám počítat korunky.

Nechci si ani představovat, že to zase zavřou. Ale do jisté míry s tím i počítám,“ dodal Janda. Na koncerty nyní mohou jen očkovaní a lidé po prodělání covidu, i tak ale jsou koncerty vyprodané. Většina lidí má celý večer roušku nebo respirátor. „Dá se to vydržet. Lepší než aby zase všechno zavřeli,“ podotkla Jana Dvořáková. S opatřeními nemá zatím problém ani kapela. „V úterý jsem přijel z Paříže, tam se vše přísně dodržuje, do hospody se bez očkování nikdo nedostane. Kontrolovali nás i v obchodním domě. Nepářou se s tím a taky jsou na tom zatím líp než my,“ uvedl frontman Olympicu. Sám covid-19 prodělal, a to po očkování a jak říká, naštěstí měl jen slabý průběh. „Podruhý ho nechci, nebylo to nic moc,“ dodal Janda.

Vzpomínal, jak se jako malý kluk bál obrny, kterou měli jeho spolužáci. „Táta mi říkal: Neboj, oni na to něco vymyslí. Pak přišlo očkování proti obrně a pamatuju si, že to byl den, kdy jsem si jako kluk oddychl,“ uzavřel Janda.

Na koncertě zahrál Olympic písničky z posledního alba Kaťata, ale zazněly i staré dobré hity jako Želva, Dej mi víc své lásky, Osmý den nebo Jasná zpráva.