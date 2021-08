FOTO, VIDEO: Čechomor hrál v Litomyšli mezi kapkami deště

„Kájo, tady jsme skoro doma,“ řekne František Černý a hrábne do strun. Koncert kapely Čechomor si na nádvoří zámku v Litomyšli ve čtvrtek večer nenechaly ujít stovky lidí. Neodradil je ani déšť, který provázel celý koncert 33 radostí života. „Pláštěnka a je to, přece si nenecháme zkazit pár kapkami tak super koncert. Je to jen voda,“ smějí se mladé ženy v barevných pláštěnkách.

Čechomor hrál v Litomyšli mezi kapkami deště | Video: Deník/Iveta Nádvorníková

Počasí sice nepřálo, ale i tak Čechomor odehrál celý koncert, na pódiu zaznělo 33 písní a jako poslední tradičně Nepudem domů. V Litomyšli měli štěstí, že pršelo, ale nepřišel pořádný liják. „Koncert kvůli dešti jsme rušili už nejednou, ale vždy jsme ho taky nahradili. Stalo se nám to ve Velké nad Veličkou nebo v Příbrami. V Litomyšli jsme řekli, že to bude koncert mezi kapkami deště nebo spíš s kapkami deště. Samozřejmě kdyby byl slejvák, tak bychom to zrušili,“ vysvětluje Karel Holas z Čechomoru. Jako předkapela se v Litomyšli představila vokální skupina Shot-C z Brna, kterou si Čechomor sám vybral ve speciálním konkurzu. Psali jsme: OBRAZEM: Čechomor oslaví v Litomyšli 33 let od založení Přečíst článek › A i když pršelo celou dobu na atmosféře to rozhodně neubralo. „Jsme mokrý až na kost ale spokojený,“ prohodí manželský pár, který po autogramiádě kapely opouští zámecké nádvoří. Na Svitavsku vystoupí kapela Čechomor ještě 25. září, a to na zámku v Moravské Třebové.

