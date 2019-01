Litomyšl – Pro milovníky umělce Josefa Váchala připravila městská galerie unikátní výstavu k stotřicátému výročí od jeho narození.Podtitul nese Mystik neukázněný a představuje i díla, která v Litomyšli nikdy nebyla. „Výstava je posílení váchalovského mýtu v Litomyšli," řekl kurátor Roman Vosička.

Na vernisáž výstavy dorazilo v sobotu několik desítek lidí, což svědčí o faktu, že jméno malíře Josefa Váchala není potřeba dlouze představovat. Najde se totiž jen málo lidí, kteří navštívili Litomyšl a nevšimli si sgrafitových děl v ulici, která je po umělci pojmenovaná. Další stopou, kterou Váchal ve městě zanechal, je Portmoneum, kde se nachází jeho muzeum.

Premiéra

Unikátnost výstavy dokazuje i to, že díla nepocházejí jen z litomyšlského depozitáře. „Díla zapůjčily Památník národního písemnictví, Galerie moderního umění z Hradec Králové, Moravská galerie z Brna a také soukromí sběratelé, kteří poskytli unikáty," sdělila ředitelka galerie Dana Schlaichertová. Návštěvník tak vidí obrazy, které nikdy nebyly představeny veřejnosti.

Kdo nikdy neviděl ani jedno Váchalovo dílo, tak by se měl připravit na téměř hororové výjevy. Pointou výstavy je pro mnohé záhrobí a strašidelno. „Působí depresivně. Očima výtvarníka však musím říci, že to určitého ducha má a vystavená díla dokáží inspirovat," prozradila své pocity z výstavy výtvarnice Irena Lenochová z Litomyšle. Ta více než obrazy ocenila nábytek v Portmoneu, kde probíhala druhá část vernisáže.

A právě s muzeem Josefa Váchala galerie úzce spolupracuje a to nejenom v tyto dny, kdy výstava probíhá. „Velice mě těší tato spolupráce. Návštěvník navíc ocení skutečnost, že pokud si koupí vstupenku u nás, tak v Portmoneu zaplatí jen poloviční vstupné. Platí to samozřejmě i naopak," potěšila milovníky umění Dana Schlaichertová.

Zlevněné vstupné není jediným bonusem, který si galerie připravila. Od 17. června nabízí zájemcům o hlubší poznatky komentované prohlídky s kurátorem výstavy Romanem Vosičkou. Ten na zahájení připomněl mystiku Váchalových děl a popřál všem silný a intenzivní zážitek.

Výtvarná Litomyšl

Výstava je součástí Smetanovy výtvarné Litomyšle. Tento cyklus výstav tradičně doplňuje už podesáté hudební festival Smetanova Litomyšl. Od června do září nabízí necelé dvě desítky různorodých výtvarných počinů.

Sály zámeckého pivovaru budou hostit velikány jakými jsou František Kupka, Toyen, František Foltýn na výstavě nazvané „Paříž, Paříž …!"

Na zámku budou pro změnu k vidění díla Emila Filly, Jana Zrzavého či Josefa Čapka. Tyto obrazy věnoval městu Josefa Matička, jehož život a dílo litomyšlská galerie jako jednu z největších výstav ve své historii.