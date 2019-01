Morašice – Můžu s jistotou říct, že jsem lepší karneval nikdy nezažila.

Ale o čem to tady vlastně píšu? Totiž v neděli 14. února se na Rychtě v Morašicích konal již skoro tradiční karneval. Tentokrát na téma chemická laboratoř. A jak to vlastně začalo? Kolem druhé hodiny odpolední se začal sál Rychty plnit zvídavými návštěvníky chemického semináře. Ovšem skoro všichni byli přistrojení do masek, jak se na takový karneval sluší. Menší děti nám ještě zahrály dlouho připravované divadélko a už to začalo. Ovšem možná trochu netradičně – výbuchem nového prvku Plochénia. Pak samozřejmě nechyběl průvod masek, při kterém byly ty nejhezčí převleky odměněny malým dárečkem. No a následovalo tančení, pobíhání po sále prostě užívání si karnevalu.

Nemohla ale chybět kulturní vložka. O tu se postaraly skautky z Jarošova, které si připravily tance ze všech koutů světa. Ochuzeni jsme však nebyli ani o hry, které si užívali menší i větší. Při tom všem čas ubíhal a z karnevalu se stala toaletní party. Že nevíte, co to je? Totiž návštěvníci karnevalu si s sebou přinesli toaletní papír a s ním jsme si všichni zahráli pár skvělých her a ke všemu nám hrála skupina Pařeniště. To však už byl opravdu konec. Celí šťastní a hlavně vydovádění jsme se vydali domů, kde na nás čekala peřinka a také postel.

A tak skončil další skvělý karneval, tentokrát z chemické laboratoře. Teď už se můžeme jen těšit na příští rok a doufat že to bude i příště tak skvělé.

Dominika Hudíková, 8.třída