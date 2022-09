Na předpremiéru do Litomyšle dorazí režisérka Beata Parkanová, herečky Gabriela Mikulková a Jenovéfa Boková a za produkci Denis Kučera. Dobový film režisérky Beaty Parkanové sleduje příběh dvou manželů, kteří si vzájemně dali slovo, že budou stát při sobě v dobrém i zlém. Okolí a složitá doba v Československu na konci 60. let je ale vystavuje těžkým společenským i osobním zkouškám. V hlavních rolích excelují Martin Finger a Gabriela Mikulková.

Film Slovo získal hned dvě hlavní ceny od mezinárodní poroty filmového festivalu v Karlových Varech, a to Cenu pro nejlepší režii a Cenu pro nejlepšího herce v hlavní roli. „Slovo je film o jedné rodině, film, který v určitých ohraničených vhledech, intenzitách, sleduje hlavní hrdiny, jejich emoce, pocity, tápání, strachy, rozhodnutí. A doufám, že tak umožňuje i nám sledovat sebe samé, dostat se do kontaktu s vlastními pocity. Mám ráda, když se film umí pomocí umění dostat za lživé ochranné vaty, které si vytváříme, a dotknout se v nás samých něčeho pravdivého,“ přiblížila svůj film Slovo režisérka a autorka scénáře Beata Parkanová.

Václav je v 60. letech notářem na malém městě, není členem komunistické strany a okolí ho vnímá jako morální autoritu. Se svou ženou a dětmi zažívá dobré časy v rámci nelehké doby a rodině i společnosti je pevnou autoritou. Ze svých zásad a ze svého slova neustupuje a jakkoli je systematicky nucen k ústupkům, vstup do strany tvrdošíjně odmítá. Srpen 1968 a obavy z toho, co bude po okupaci následovat, prolamují Václavovi jeho psychiku. Z dobrých časů se stávají špatné. Teď je to Věra, která se pro svého muže stává jistotou a oporou, drží rodinu pohromadě a sama mu dává sílu i odvahu k pevnému postoji.

I ona dala své slovo a odmítá ho porušit, ať už to znamená jakkoliv nejistou budoucnost. "Václav je pevný, zásadový a morální člověk, a jako každý i zranitelný,“ popsal svou hlavní postavu filmu Martin Finger. Užíval si podle svých charakterní roli, pro kterou jsou principy vyšší pravdy posvátné. "Taková zásadovost se v životě často nevidí. Václav si to za ni slízne. Je to pro mě velký hrdina. Sám bych tuhle odvahu v životě, pokud by na to přišlo, chtěl mít,“ dodal Finger.

Ústřední píseň k filmu s názvem Slovo nazpívali Vojtěch Dyk s Lenkou Dusilovou. Skladba je součástí celé desky duetů, na které bude dalších deset písní od různých autorů a různých dvojic interpretů. Skladby na desce spojují texty Beaty Parkanové.

Slavnostní předpremiéra filmu Slovo se v Litomyšli uskuteční 13. září v 19.30 hodin. Snímek bude možné v místním kině Sokol zhlédnout ještě 14. a 15. září.